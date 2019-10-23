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Який чай варто пити, щоб краще працювати

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Який чай корисно пити для мозку - фото 1
Який чай корисно пити для мозку

І поки традиційний ранок у багатьох людей починається з кави, тому медики рекомендують не забувати і про чай. Який вид чаю допомагає тримати розумову активність на високому рівні увесь день - читайте далі.

Китайські науковці вирішили дослідити, як на когнітивні здібності людей впливає чай. Для цього вони зібрали добровольців похилого віку, яких розділили на дві команди. У Першій групі кожного дня піддослідні випивали по 4 горня натурального чаю. А в другій надавали перевагу чаю у пакетиках та чайному екстракту, але кількість прийомів напою була такою ж.

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Результати дослідження були доволі неочікуваними: у першій групі люди мали значно вищі показники роботу мозку, аніж у другій. Добровольці, які вживали натуральний чай, перемагали у своїх колег по експерименту у швидкості мислення, запам'ятовування та інших процесів мозку. Важливо наголосити, що чай з пакетиків не просто не змінював звичайний рівень когнітивних здібностей, а й навіть погіршував його.

Натуральний чай покращує когнітивні функції - фото 363353
Натуральний чай покращує когнітивні функції

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Джерело: zdorovia.com.ua
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