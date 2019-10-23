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Ця спеція допомагає продовжити молодість

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Ця пікантна приправа уповільнює старіння - фото 1
Ця пікантна приправа уповільнює старіння

Чимало людей намагаються продовжити молодість штучними шляхами, однак можна змінити раціон, щоб довше виглядати "свіжо" та молодо. Однією з помічниць у цій справі стане популярна спеція, яка дозволяє уповільнити старіння.

Харчування впливає не тільки на фігуру, а й на стан шкіри та молодість організму, тому важливо уважніше ставитись до всього, що потрапляє на стіл. А медики періодично розповідають про корисні властивості тих чи інших продуктів. Спеції також не є винятками, адже кожна з них по-своєму впливає на тіло. Цього разу фахівці нагадали про те, чому варто внести до раціону імбир у вигляді приправи та кореня.

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Медики пояснюють, що після 40 років пружність та молодість шкіри залежить від вироблення колагену, а імбир допомагає організму посилювати процес вироблення колагену. Також невеличкий шматочок кореня імбиру допомагає підтримувати зуби та ясна у нормі.

Гарбузовий суп ідеально доповнює імбир - фото 363252
Гарбузовий суп ідеально доповнює імбир

Не варто забувати і про те, що імбир покращує роботу серцево-судинної системи, що знижує ризики багатьох поширених сьогодні захворювань. А щоденне вживання цієї спеції допомагає зменшити біль у суглобах та м'язах.

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Джерело: newsyou.info
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