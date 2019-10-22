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Розкрито головний секрет швидкого схуднення

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Як схуднути - фото 1
Як схуднути / gvinevra

Вчені назвали максимально дієвий спосіб схуднення. Він також допомагає знизити ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань.

Фахівці підкреслюють, що в основі методу лежать фізичні вправи. Саме фізична активність найкраще спалює підшкірний жир.

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При цьому вчені провели дослідження, як саме необхідно займатися. Для цього фахівці протягом шести тижнів проводили експеримент з 30 людьми із надмірною вагою. Одна група робила зарядку до їжі, друга – після, а контрольна група не робила зовсім.

Виявилося, що заняття до їжі знижує рівень інсуліну в організмі, а це дозволяло вдвічі швидше спалювати жир. Друга група, що займається після їжі, також худла, але не настільки активно, а контрольна група не втрачала вагу. Також зарядка натщесерце дозволяє контролювати рівень цукру в крові, знизити ризик розвитку діабету II типу, і хвороб серця та судин.

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Джерело: academic
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