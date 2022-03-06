Які станції київської підземки продовжують працювати у режимі перевезень

Метро Києва й надалі здійснює пасажирські перевезення. Однак не усі станції зараз працюють у звичному форматі.

Як йдеться на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook, підземні станції метрополітену цілодобово відкриті для киян як укриття. А на деяких з них зараз продовжують курсувати потяги.

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Як організований рух метро у Києві

Червона лінія: від станції "Шулявська" до станції "Університет";

від станції "Шулявська" до станції "Університет"; Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки" (без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності" та ""Площа Льва Толстого");

від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки" (без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності" та ""Площа Льва Толстого"); Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Видубичі (без зупинки на станціях: "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота").

від станції "Сирець" до станції "Видубичі (без зупинки на станціях: "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота"). Працює ділянка "Славутич" – "Червоний хутір".

Зверніть увагу! Орієнтовний інтервал руху поїздів становить 40 хвилин.

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності. Наземний транспорт та метро для перевезення пасажирів працюватимуть до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття, – наголосили у КП "Київський метрополітен".

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