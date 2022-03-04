Брати Клички спустилися у київське метро та зарядили позитивом тих, хто в укритті

Колишні боксери Віталій та Володимир Клички відвідали одну зі станцій столичного метрополітену. Спортсмени підтримали містян, які ховаються від обстрілів армії Росії.

Відповідне відео опублікував Володимир Кличко на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Що чекає росіян у 2023 році: Ігор Ласточкін показав нову реальність у гумористичному відео

На кадрах видно, як Володимир Кличко підтримував киян, що так важливо у сучасних реаліях. Він обіймав оточуючих та робив з ними знімки. А ще легенди світового боксу зробили групові фотографію з присутніми у підземці людьми. Гадаємо, такий жест від Кличків хоч трохи розрядив тривожну обстановку.

Побували у сховищі на одній зі станцій київського метро, — написав Володимир у підписі до ролика.

Читайте також: Андрій Ярмоленко закликав російських футболістів не мовчати про вторгнення Росії в Україну