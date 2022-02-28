У Києві суворо заборонили рух смугою громадського транспорту

Україна зараз живе в умовах воєнного стану, коли на вулицях міст чутні вибухи та постріли, а диверсанти продовжують робити свою справу. Аби краще розпізнавати ворожі угрупування, поліція нагадала водіям про ПДР. Зокрема, користуватися смугою громадського транспорту можуть лише певні категорії авто.

Як йдеться у пресслужбі КМДА, 28 лютого у Києві водіям суворо заборонили їздити смугою громадського транспорту. Легкові авто на ній вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп.

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Зазначається, що користуватися цією смугою можуть лише певні автомобільні.

Хто може рухатися смугою громадського транспорту

авто зі спецвантажами;

громадський транспорт;

військова техніка;

карети швидкої допомоги.

Важливо! Зберігайте спокій та не наражайте себе на небезпеку!

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