Які смачні та жирні продукти допомагають схуднути

Чимало людей у прагненні позбутись зайвої ваги обирають суворі дієти, які зовсім обмежують вживання жирних продуктів. Розповідаємо, які смаколики точно не будуть зайвими у раціоні, хоч і вважаються "не дієтичними".

Продукти з високим вмістом жирів насправді необхідні для нормальної роботи організму, а також сприяють нормалізації ваги. За словами експертів, саме корисні жири допомагають регулювати рівень гормонів голоду та приглушують бажання з'їсти щось дуже калорійне.

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Тому, якщо ви прагнете покращити здоров'я та позбутись кількох зайвих кілограмів, то у вашому раціоні обов'язково повинні бути такі смаколики:

Авокадо. Цей фрукт багатий не лише на корисні жири, а й на білок та клітковину, що гарантує ситість на довгий час.

Яйця . Ще один традиційний варіант сніданку, який насправді сприяє схуднення. До того ж, яйця можна готувати по-різному.

. Ще один традиційний варіант сніданку, який насправді сприяє схуднення. До того ж, яйця можна готувати по-різному. Чорний шоколад. Ідеальний варіант для ласунів, який не лише покращує настрій, а й стимулює метаболізм.

Ідеальний варіант для ласунів, який не лише покращує настрій, а й стимулює метаболізм. Риба, приміром, лосось, оселедець, скумбрія. Вони не лише багаті на жири та білки, а й допомагають на кілька годин забути про голод та покращити обмін речовин.

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