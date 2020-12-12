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Які смачні та жирні продукти допомагають схуднути

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Які продукти варто їсти на дієті - фото 1
Які продукти варто їсти на дієті

Чимало людей у прагненні позбутись зайвої ваги обирають суворі дієти, які зовсім обмежують вживання жирних продуктів. Розповідаємо, які смаколики точно не будуть зайвими у раціоні, хоч і вважаються "не дієтичними".

Продукти з високим вмістом жирів насправді необхідні для нормальної роботи організму, а також сприяють нормалізації ваги. За словами експертів, саме корисні жири допомагають регулювати рівень гормонів голоду та приглушують бажання з'їсти щось дуже калорійне.

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Тому, якщо ви прагнете покращити здоров'я та позбутись кількох зайвих кілограмів, то у вашому раціоні обов'язково повинні бути такі смаколики:

  1. Авокадо. Цей фрукт багатий не лише на корисні жири, а й на білок та клітковину, що гарантує ситість на довгий час.
Які смачні та жирні продукти допомагають схуднути - фото 438802
  • Яйця. Ще один традиційний варіант сніданку, який насправді сприяє схуднення. До того ж, яйця можна готувати по-різному.
  • Чорний шоколад. Ідеальний варіант для ласунів, який не лише покращує настрій, а й стимулює метаболізм.
  • Риба, приміром, лосось, оселедець, скумбрія. Вони не лише багаті на жири та білки, а й допомагають на кілька годин забути про голод та покращити обмін речовин.
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Джерело: newsyou.info
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