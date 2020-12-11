Що буде з організмом, якщо щодня пити пиво

Пиво часто вживають у великих кількостях і кожен день. Але до чого може призвести така звичка?

Експерти розповіли, що пиво, хоч і легкий, але алкогольний напій, а про негативну дію спиртного на організм, мабуть, знають усі.

І ще: В Ірландії випустили віскі, футляр з якого можна перетворити у годівницю для птахів: фото

При щоденному вживанні цього напою у людини почнуться проблеми з печінкою, а все через сивушні олії в його складі, які з'являються в результаті бродіння. Пиву нейтралізувати їх не вдається, тому ним краще не зловживати. Також напій погано впливає на роботу травної системи, провокуючи подразнення слизистої, в результаті чого може з'явитися гастрит, дискомфорт і відчуття тяжкості в шлунку.

При регулярному вживанні пива в організмі дає збій і ендокринна система. У чоловіків, наприклад, пригнічується вироблення тестостерону, а у жінок з'являється дисфункція яєчників. Ще така звичка може призвести до серцевих проблем, зокрема аритмії та інших захворювань.

Це цікаво: Вчені створили безпомилковий спосіб визначити справжність вина