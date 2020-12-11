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Що їсти, щоб позбутись залежності від солодощів

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Що їсти, щоб відмовитись від солодощів - фото 1
Що їсти, щоб відмовитись від солодощів

Тяга до солодкого є далеко не здоровою звичкою, але з нею не так просто впоратись. Тому експерти назвали не менш смачні продукти, які дозволять впоратись з бажанням з'їсти щось солоденьке.

Американські науковці з Нью-Йоркського університету пояснили, що вживання солодощів підвищує вироблення інсуліну в організмі, тому виникає викид дофаміну. Таким чином цукерки чи печиво додають гарного настрою, але й викликають залежність. Тому фахівці назвали продукти, які дозволяють також дарувати відчуття щастя, але без шкоди для здоров'я.

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"Якщо вживати їжу, багату на амінокислоту тирозин, то можна побороти потяг до солодкого і швидко позбутись зайвих кілограмів", – пояснюють науковці.

Що їсти, щоб позбутись залежності від солодощів - фото 438695

Які ж продукти допомагають попрощатись з солодощами і схуднути:

  • Яйця. Вони містять ще й чимало білків та корисних жирів, які зменшують шанси на перекуси, а також є ідеальним продуктом на дієтах.
  • Молочні продукти. Це не лише ідеальне джерело білків, кальцію та вітамінів, яке покращує роботу організму, а й спосіб швидко збадьоритись.
  • Насіння та горіхи. Завдяки вмісту корисних жирів та клітковини вони є ідеальним варіантом перекусу, який дозволяє забути про голод та підняти настрій.
  • Яблука. Цей доступний фрукт також дозволяє швидко відчути позитивні емоції. Вони містять чимало важливих для нормальної роботи організму речовин та вітамінів.

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Джерело: medikforum
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