Що їсти, щоб позбутись залежності від солодощів

Що їсти, щоб відмовитись від солодощів

Тяга до солодкого є далеко не здоровою звичкою, але з нею не так просто впоратись. Тому експерти назвали не менш смачні продукти, які дозволять впоратись з бажанням з'їсти щось солоденьке.

Американські науковці з Нью-Йоркського університету пояснили, що вживання солодощів підвищує вироблення інсуліну в організмі, тому виникає викид дофаміну. Таким чином цукерки чи печиво додають гарного настрою, але й викликають залежність. Тому фахівці назвали продукти, які дозволяють також дарувати відчуття щастя, але без шкоди для здоров'я.

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"Якщо вживати їжу, багату на амінокислоту тирозин, то можна побороти потяг до солодкого і швидко позбутись зайвих кілограмів", – пояснюють науковці.

Які ж продукти допомагають попрощатись з солодощами і схуднути:

Яйця. Вони містять ще й чимало білків та корисних жирів, які зменшують шанси на перекуси, а також є ідеальним продуктом на дієтах.

Вони містять ще й чимало білків та корисних жирів, які зменшують шанси на перекуси, а також є ідеальним продуктом на дієтах. Молочні продукти. Це не лише ідеальне джерело білків, кальцію та вітамінів, яке покращує роботу організму, а й спосіб швидко збадьоритись.

Це не лише ідеальне джерело білків, кальцію та вітамінів, яке покращує роботу організму, а й спосіб швидко збадьоритись. Насіння та горіхи. Завдяки вмісту корисних жирів та клітковини вони є ідеальним варіантом перекусу, який дозволяє забути про голод та підняти настрій.

Завдяки вмісту корисних жирів та клітковини вони є ідеальним варіантом перекусу, який дозволяє забути про голод та підняти настрій. Яблука. Цей доступний фрукт також дозволяє швидко відчути позитивні емоції. Вони містять чимало важливих для нормальної роботи організму речовин та вітамінів.

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