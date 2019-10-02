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Які смачні продукти зменшують апетит

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Ці страви додають ситості - фото 1
Ці страви додають ситості

Дієтологи назвали продукти та напої, які допомагають у холодну пору року не переїдати. Річ у тому, що вони містять речовини, які пригнічують голод та активують центри насичення у мозку. Ці смаколики підійдуть і для дієт.

Науковці розповіли, які смаколики варто їсти, щоб уникнути переїдання та появи зайвих кілограмів. До того ж, ці продукти здатні пригнічувати відчуття голоду.

І ще: Від цих продуктів можна швидко набрати зайві кілограми

  • Зелений чай. Він позитивно впливає на рівень цукру в крові, а також додає бадьорості.
  • Грейпфрут. Доволі популярний фрукт під час дієт, з яким не варто перегинати палку. Він допомагає прискорити метаболізм та послабити голод.
  • Їжа з клітковиною. Це ідеальний варіант для стабілізації цукру та тривалої ситості. Клітковину містять овочі, зелень, фрукти, бобові, цільнозернові крупи, насіння, горіхи.
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  • Яйця. У них вдосталь вітамінів та мінералів, які допомагають довго не відчувати голоду. До того ж, вони є чудовим варіантом для сніданку та підходять для різноманітного раціону.
  • Вода. Найпростіша та найважливіша річ, про яку не варто забувати. Часто люди плутають голод зі спрагою, тому фахівці радять за 20-40 хвилин до трапези випивати склянку води.
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Джерело: zdorovia.com.ua
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