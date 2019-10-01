Ці продукти допомагають зберегти і поліпшити здоров'я легенів

Попри те, що сьогодні люди починають приділяти увагу здоров'ю все більше, все ж до такого органу, як легкі, вони ставляться зневажливо.

Навіть якщо людина не має шкідливих звичок, стан екології так чи інакше позначається на здоров'я всього організму, особливо на легенях. Лікарі настійно рекомендують задуматися про здоров'я своїх легенів.

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Експерти розповіли, що робити, щоб можна було легко дихати і які продукти покращують стан легенів. В першу чергу слід включити у свій раціон броколі. Цей сорт капусти містить корисний фермент для легенів – фіолетову кислоту, а також каротиноїди і вітамін С. За допомогою цього овочу вдасться усунути внутрішні запалення і протистояти елементам, які вражають орган.

Не менш корисним є корінь імбиру, бо він має протизапальні і антибактеріальні властивості. Вчені з Гарвардського університету довели, що завдяки особливому змісту в продукті постійне вживання кореня імбиру допоможе очищати легені і зміцнити їх. За словами доктора, важливу роль у здоров'ї легенів грає саме вода, оскільки це найкорисніша і найбільш нешкідлива для організму рідина, яка сприяє розрідженню і виведенню слизу в легенях. Також з її допомогою можна запобігати внутрішньому запаленню.

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