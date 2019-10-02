Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Від цих продуктів можна швидко набрати зайві кілограми

  • 21
Які продукти провокують ожиріння - фото 1
Які продукти провокують ожиріння

Поки чимало науковці розповідають про ідеальні страви для правильного раціону, дієтологи наголошують, що не варто забувати про популярні продукти, які призводять до ожиріння. Від чого варто відмовитись, щоб не попрощатись з фігурою, – читайте далі.

Французькі дієтологи назвали продукти, які призводять до швидкої появи зайвої ваги. Їх краще викинути зі щоденного раціону.

І ще: Ці продукти допомагають зберегти і поліпшити здоров'я легенів

  • Пшеничне борошно. Любов до пасти та хліба не потребує пояснень, однак пшеничні продукти насправді майже не мають нічого корисного. натомість вони погіршують метаболізм. Тому краще не зловживати канапками та звертати увагу на цільнозернову продукцію.
  • Вершкове масло. Корисною може бути лише невелика кількість справжнього масла від 82-85%, а не вершкових продуктів та спредів, яких доволі багато.
Масло корисне у невеликих порціях - фото 358950
Масло корисне у невеликих порціях
  • Газовані напої. Науковці вже не вперше говорять про те, що одним із найшкідливіших продуктів є саме вони. Велика кількість цукру та додатків погіршує майже всі процеси в організмі.
  • Цукерки. Не варто довго думати, чому ж цукерки опинились у цьому переліку. Будь-які солодощі не пов'язані з жодною користю, зате мають швидкі вуглеводи та чималу дозу цукру.
  • Алкоголь. Навіть кілька келихів легкого алкогольного напою погіршують метаболізм. До того ж, часто спиртне ще й закусують, що зовсім не покращує ситуацію.
Спиртне призводить до появи зайвої ваги - фото 358949
Спиртне призводить до появи зайвої ваги

Читайте також: Шість міфів про догляд за волоссям, у які ви досі вірите

Джерело: newsyou.info
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
  • 28 вересня, 12:00
  • 162
Дівчина тижня: спокуслива модель Мар'яна Міхолап, яка стала новою помічницею Тищенка (18+)
  • 29 вересня, 17:50
  • 2494
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1793334
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа