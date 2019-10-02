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Від цих продуктів можна швидко набрати зайві кілограми
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Поки чимало науковці розповідають про ідеальні страви для правильного раціону, дієтологи наголошують, що не варто забувати про популярні продукти, які призводять до ожиріння. Від чого варто відмовитись, щоб не попрощатись з фігурою, – читайте далі.
Французькі дієтологи назвали продукти, які призводять до швидкої появи зайвої ваги. Їх краще викинути зі щоденного раціону.
І ще: Ці продукти допомагають зберегти і поліпшити здоров'я легенів
- Пшеничне борошно. Любов до пасти та хліба не потребує пояснень, однак пшеничні продукти насправді майже не мають нічого корисного. натомість вони погіршують метаболізм. Тому краще не зловживати канапками та звертати увагу на цільнозернову продукцію.
- Вершкове масло. Корисною може бути лише невелика кількість справжнього масла від 82-85%, а не вершкових продуктів та спредів, яких доволі багато.
Масло корисне у невеликих порціях
- Газовані напої. Науковці вже не вперше говорять про те, що одним із найшкідливіших продуктів є саме вони. Велика кількість цукру та додатків погіршує майже всі процеси в організмі.
- Цукерки. Не варто довго думати, чому ж цукерки опинились у цьому переліку. Будь-які солодощі не пов'язані з жодною користю, зате мають швидкі вуглеводи та чималу дозу цукру.
- Алкоголь. Навіть кілька келихів легкого алкогольного напою погіршують метаболізм. До того ж, часто спиртне ще й закусують, що зовсім не покращує ситуацію.
Спиртне призводить до появи зайвої ваги
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Джерело: newsyou.info
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