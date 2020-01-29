Які "шкідливі" продукти можна їсти і не перейматись

Німецький дієтолог розповів, що деякі смаколики, які називають шкідливими, насправді чудово впливають на стан здоров'я. Що можна їсти без гризіння совісті – читайте далі.

Дієтолог Міхаель Деспегхель заявив, що люди звикли дарма називати певні продукти шкідливими. У списку недооцінених за користю опинились картопля, яйця, вершкове масло, кава, консервована квасолька і попкорн.

І ще: Не для сніданку: ці продукти допомагають швидко заснути

Він пояснив, що квасоля містить чимало клітковини, білків та корисних речовин навіть після обробки. А от вершкове масло багате на селен, кальцій, йод і вітаміни. До того ж, воно потрібне для нормального вигляду, адже є джерелом корисних жирів.

Продукти, які дарма називають шкідливими

А улюблений попкорн без додатків насправді є антиоксидантним смаколиком. Тим часом і традиційний сніданок з яєчні, яку звинувачують у вмісті холестерину, є джерелом білків та жирів. Картопля теж викликає чимало суперечок, але вона все одно має чимало корисних властивостей, якщо не готувати її у каструлі олії та спецій.

Насамкінець дієтолог захищає каву, адже помірне вживання цього напою здатне покращити роботу серцево-судинної системи, збадьорити та підняти настрій.

Продукти, які дарма називають шкідливими

У будь-якому випадку варто розуміти, що всі продукти потрібно вживати помірно! Навіть найкорисніший смаколик не принесе хорошого ефекту, якщо ним зловживати.

Читайте також: Учені назвали фрукт, який продовжує молодість