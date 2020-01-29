Не для сніданку: ці продукти допомагають швидко заснути

Часто люди обирають не ті смаколики для сніданку та вечері, тому вранці почуваються мляво, а перед сном – надто бадьоро. Тому фахівці назвали продукти, які найкраще їсти перед нічним відпочинком.

Горіхи. Звісно ж, після ранкової вівсянки з кількома горіхами вам не захочеться піти подрімати, але насправді цей смаколик у більшій кількості покращує вироблення серотоніну, який і відповідає за сон.

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Тепле молоко. Багато матусь і бабусь не дарма вважають це ідеальним варіантом для дітей і внуків, які не можуть заснути. І справді, тепле молоко містить триптофан, що викликає сонливість.

Ідеальні продукти для вечері

Ківі. Цей маленький фрукт має чимало корисних властивостей, серед яких і ефект заспокійливого. Він багатий не лише на серотонін, а й на фолієву кислоту, через брак якої може виникати безсоння.

Цей маленький фрукт має чимало корисних властивостей, серед яких і ефект заспокійливого. Він багатий не лише на серотонін, а й на фолієву кислоту, через брак якої може виникати безсоння. М'ятний чай. Він має дуже сході властивості до ківі, а також чудовий аромат, який також позитивно впливає на нервову систему.

Ідеальні продукти для вечері

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