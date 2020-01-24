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Учені назвали фрукт, який продовжує молодість

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Гранати уповільнюють старіння - фото 1
Гранати уповільнюють старіння

Науковці розповіли, який корисний фрукт варто регулярно вживати, що не лише покращити здоров'я, а й виглядати молодо. Приємним бонусом є те, що він продається у кожному супермаркеті.

Американські дослідники з університету Тафтса дійшли до висновку, що поява в раціоні гранатів допомагає уповільнити процес старіння. І це не просто голослівні заяви, а результати клінічних досліджень з людьми. Чому ж гранат має такий антивіковий ефект? Річ у тому, що речовини у ньому допомагають оздоровлювати клітини, а також позбавляти ушкоджень мітохондрії.

І ще: Чому категорично не можна тренуватися натщесерце

"Сьогодні це можна назвати працює рішенням для відновлення м'язової функції, яка неминуче відбувається з віком. Разом з фізичними вправами і роботою на тренажерах це ефективний засіб", – зазначив один з авторів дослідження професор Роджер Філдінг.

2 плоди граната на тиждень дозволяють помолодшати - фото 381794
2 плоди граната на тиждень дозволяють помолодшати

Тому, щоб підтримувати фізичну молодість, медики рекомендують вживати щонайменше 2 плоди граната кожного тижня, а результат не змусить на себе довго очікувати.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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