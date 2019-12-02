Які рослинні продукти варто їсти для довголіття

Науковці розповіли про те, які рослинні продукти обов'язково повинні бути у раціоні людей, які прагнуть бути довгожителями. Все значно простіше, аніж здається.

Учені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я імені Чана повідомили, що переважання рослинних смаколиків у раціоні здатне позитивно вплинути на здоров'я. Тому не варто нехтувати овочами, фруктами, горіхами та цільним зерном, адже вони зменшують ризики передчасної смерті.

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Це підтвердило дослідження, у рамках якого проаналізували дані про 47 тисяч жінок та про 25 тисяч чоловіків у віці 64 роки. Всі добровольці не мали жодних проблем з серцево-судинною системою.

З'ясувалось, що ті піддослідні, які дотримувались більш рослинної дієти, мали на 8% нижчі ризики передчасної смерті. Ці люди надавали перевагу одній порції цільнозернових смаколиків, порції овочів та фруктів щодня, а також не зловживали солодкими напоями.

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