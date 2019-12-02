Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька День Святого Миколая

Які рослинні продукти варто їсти для довголіття

  • 39
Яка їжа продовжує життя - фото 1
Яка їжа продовжує життя

Науковці розповіли про те, які рослинні продукти обов'язково повинні бути у раціоні людей, які прагнуть бути довгожителями. Все значно простіше, аніж здається.

Учені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я імені Чана повідомили, що переважання рослинних смаколиків у раціоні здатне позитивно вплинути на здоров'я. Тому не варто нехтувати овочами, фруктами, горіхами та цільним зерном, адже вони зменшують ризики передчасної смерті.

І ще: Як впливає на здоров'я відмова від вечері

Це підтвердило дослідження, у рамках якого проаналізували дані про 47 тисяч жінок та про 25 тисяч чоловіків у віці 64 роки. Всі добровольці не мали жодних проблем з серцево-судинною системою.

З'ясувалось, що ті піддослідні, які дотримувались більш рослинної дієти, мали на 8% нижчі ризики передчасної смерті. Ці люди надавали перевагу одній порції цільнозернових смаколиків, порції овочів та фруктів щодня, а також не зловживали солодкими напоями.

Як продовжити життя - фото 371514
Як продовжити життя

Читайте також: Що варто додавати до кави у холодну пору року

Джерело: zdorovia.com.ua
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 774
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1208
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • 22 листопада, 23:38
  • 6381
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа