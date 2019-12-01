Як впливає на здоров'я відмова від вечері

Чимало людей не має часу чи бажання повечеряти, а дехто умисно ігнорує цей прийом їжі, щоб схуднути. Учені розповіли, що буде з людським організмом, якщо відмовлятись від вечірньої трапези.

Медики пояснили, що варто очікувати від відмови від вечері, яка доволі популярна серед трудоголіків та людей, охочих позбутись зайвої ваги. За словами фахівців, варто розуміти, що легка вечеря після ситного обіду не буде зайвою. До того ж, важливий не лише об'єм трапези, а й час її споживання.

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Тому правильна вечеря дозволяє схуднути, попри поширену думку про зворотне. Однак дуже рідко люди здатні дотримуватись саме здорового режиме, а не переїдати ввечері та спокушатись на шкідливі смаколики. Тому відмова від фінального прийому їжі на день справді йде на користь.

Як відмова від вечері впливає на фігуру

Це підтвердив експеримент за участю жінок у віці 18-45 років, які упродовж року щодня споживали різноманітні страви з однаковою кількістю калорій, однак частина отримувала повноцінний обід без вечері, а частина – всі прийоми їжі. Виявилось, що ті, хто не нехтував ситною вечерею, зуміли схуднути на кілька десятків грамів, а от ті, хто зовсім відмовився їсти наприкінці дня, – скинули 5,6 кг.

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