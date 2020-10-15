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Які продукти пришвидшують старіння

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Ці продукти пришвидують старіння - фото 1
Ці продукти пришвидують старіння

Експерти розповіли, від яких продуктів краще відмовитись, адже вони прискорюють процес старіння організму. Варто переглянути свій раціон, адже такі смаколики знайдуться у кожного.

Турецькі дієтологи склали перелік продуктів, через які люди починають старішати швидше. Тут опинились не лише солодощі та трансжири, а й улюблені страви багатьох людей.

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Цукор. Регулярне вживання продуктів з цукром призводить до погіршення стану шкіри, а також появи зморщок. А все тому, що через надмірну кількість цукру в організмі зменшується кількість колагену.

Джерела трансжирів. Цей вид жиру має неприродне походження, тому не дивно, що він погано впливає на стан серцево-судинної системи. Трансжири можна зустріти у випічці, консервах, фастфуді, смаженій їжі та інших продуктах.

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Смажена картопля. Ця улюблена страва багатьох людей опинилась у списку тому, що через неї збільшується рівень цукру та холестерину в крові. А це загрожує пошкодженню клітин та тканин, а також погіршує нормальне функціонування організму.

Пряні продукти. Якою б сильною у вас не була любов до спецій та гострих смаколиків, але саме вони можуть пришвидшити старіння шкіри через вплив на судини.

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Продукти, які викликають зневоднення. Улюблене горня кави, канапка з ковбасою, чи мариновані огірки – це все викликає спрагу, а вода неймовірно важлива для того, щоб організм правильно працював, а шкіра виглядала свіжою.

Смажене м'ясо. Під час смаження починають виділятись речовини, які можуть викликати негативні зміни в організмі на клітинному рівні. Це призводить до пришвидшеного старіння.

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Джерело: medikforum
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