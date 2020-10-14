Як додаткові пів години сну вплинуть на ваше здоров'я

Кожен із нас знає про важливість здорового та повноцінного відпочинку вночі. Також ми пам'ятаємо про те, що на сон слід виділяти від 7 до 9 годин на день. Науковці ж розповіли, що може принести вашому здоров'ю додаткові 29 хвилин сну.

Додаткові 29 хвилин нічного сну щодня можуть стати ключем до поліпшення усвідомленості, ресурсу важливого для повсякденного добробуту і продуктивності.

Це цікаво: Скільки годин потрібно спати, щоб ясно мислити

На відміну від попередніх досліджень, нова праця, представлена ​​в журналі Sleep Health, розглядала, як численні аспекти нічного сну впливають на повсякденну усвідомленість, а не просто зосереджувалася на якості або тривалості сну.

Дослідження, проведене Університетом Південної Флориди, показало, що триваліший сон покращує усвідомленість наступного дня, що, своєю чергою, знижує сонливість.

"Людина може бути бадьорою, але не обов'язково у стані усвідомленості. При цьому бувають і зворотні ситуації, – розповідає провідний автор Суми Лі, доцент кафедри дослідження старіння в УЮФ. – Усвідомленість – це не просто неспання. Вона вказує на контроль уваги та саморегуляцію, що сприяє чутливості й адаптації до зовнішніх і внутрішніх сигналів".

Але це геть зовсім не означає, що потрібно спати по 12 годин на день. Пам'ятайте про те, що надмірна кількість сну може свідчити про проблеми зі здоров'ям. Тож варто звернутися до лікаря, якщо ви хочете спати цілими днями.

Читайте також: Чому у чоловіків з віком починає рости живіт