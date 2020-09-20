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Метод тарілки: простий спосіб схуднути без дієт

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Як метод тарілки допомагає схуднути - фото 1
Як метод тарілки допомагає схуднути

Дієтолог розповіла, що потрібно змінити у своєму раціоні, щоб схуднути без стресу та отримати гарантований результат. І для цього не потрібно обирати сувору дієту та сварити себе за кожен шматочок солодкого.

Іспанська дієтолог з клініки Alimenta Адріана Орос поділилась дуже простою порадою, яка дозволяє ефективно позбутись зайвої ваги, не обираючи певну дієту.

І ще: Ці овочі мають бути в раціоні всіх, хто хоче схуднути

За словами експерта, обмеження у їжі не завжди приносять бажаний результат, як от перегляд продуктів споживання. Для цього достатньо грамотно підійти до свого раціону та користуватись "методом тарілки".

Метод тарілки: простий спосіб схуднути без дієт - фото 426438

Що таке "метод тарілки"? Це правильний розподіл певних продуктів на тарілці.

"Половину мають складати овочі, чверть білкові продукти: яйця, риба, бобові, м'ясо. Ще чверть складні вуглеводи: паста, нешліфований рис чи інші цільнозернові продукти, відварена картопля", – пояснила Орос.

Звісно ж, не варто забувати і про корисні жири. Тому дієтолог рекомендує щодня додавати до їжі невелику кількість горіхів, авокадо чи оливкової олії. Не менш важливим фактором для хорошої фігури є різноманітність харчування, тому краще щодня готувати нову страву, варіюючи продукти на тарілці.

Метод тарілки: простий спосіб схуднути без дієт - фото 426437

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Джерело: medikforum
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