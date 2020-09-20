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Метод тарілки: простий спосіб схуднути без дієт
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Дієтолог розповіла, що потрібно змінити у своєму раціоні, щоб схуднути без стресу та отримати гарантований результат. І для цього не потрібно обирати сувору дієту та сварити себе за кожен шматочок солодкого.
Іспанська дієтолог з клініки Alimenta Адріана Орос поділилась дуже простою порадою, яка дозволяє ефективно позбутись зайвої ваги, не обираючи певну дієту.
І ще: Ці овочі мають бути в раціоні всіх, хто хоче схуднути
За словами експерта, обмеження у їжі не завжди приносять бажаний результат, як от перегляд продуктів споживання. Для цього достатньо грамотно підійти до свого раціону та користуватись "методом тарілки".
Що таке "метод тарілки"? Це правильний розподіл певних продуктів на тарілці.
"Половину мають складати овочі, чверть – білкові продукти: яйця, риба, бобові, м'ясо. Ще чверть – складні вуглеводи: паста, нешліфований рис чи інші цільнозернові продукти, відварена картопля", – пояснила Орос.
Звісно ж, не варто забувати і про корисні жири. Тому дієтолог рекомендує щодня додавати до їжі невелику кількість горіхів, авокадо чи оливкової олії. Не менш важливим фактором для хорошої фігури є різноманітність харчування, тому краще щодня готувати нову страву, варіюючи продукти на тарілці.
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