Які продукти прибирають зубний наліт не гірше за щітку

Фахівці у галузі стоматології склали рейтинг продуктів харчування, які очищають зуби. Про природні "зубні щітки" необхідно знати кожному, хто дбає про здоров'я порожнини рота.

Є продукти, які не тільки безпечні для зубів, але й корисні, пише houstonspediatricdentist.

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Яблука. Волокниста консистенція цих фруктів діє як зубна щітка, стираючи зубний наліт і видаляючи залишки їжі. Крім того, висока кислотність яблук вбиває небезпечні бактерії, які викликають не тільки хвороби зубів і ясен, але й сприяють неприємному запаху з рота.

Морква. Тверда морква очищає зуби механічно – просто завдяки своїй щільності, а також стимулює активне вироблення слини, яка змиває шкідливий наліт із зубів та ясен.

Горіхи. Горіхи давно назвали суперфудом за високий вміст корисних жирів та білків, але для зубів вони корисні так само як і морква – посилений процес пережовування стимулює слиновиділення. До того ж горіхи багаті на кальцій.

Капуста, шпинат і селера. Ідеальні варіанти для перекушування. Вони містять велику кількість клітковини і при цьому малокалорійні, чудово справляються із завданням видалення залишків їжі між зубами.

Які продукти прибирають зубний наліт не гірше за щітку

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