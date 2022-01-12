Що таке розвантажувальний день і як правильно його провести

Розвантажувальні дні використовують не тільки для схуднення, хоча від спокуси швидко скинути кілька кілограмів за лічені дні ніхто не відмовиться. Такий день дає можливість без особливого стресу влаштувати відпочинок травному тракту та й всій системі.

Крім схуднення, розвантажувальні дні при дотриманні всіх правил сприяють очищенню організму: вони позбавляють навантаження шлунково-кишкового тракту, даючи йому можливість "відпочити" і відновитися, пише wlover.

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Який день краще підійде для розвантаження, вибирати винятково вам. Дієтологи так і не змогли зійтися на одній думці. Одні вважають, що для дієти краще вибирати вихідні, коли можна відпочити, інші думають, що під час завантаженого дня банально не буде часу думати про перекус. При цьому все частіше звучить рекомендація, вибирати не більше 2-х розвантажувальних днів на тиждень і не ставити їх поспіль.

У розвантажувальні дні відмовтеся від жирного, копченого, солоного, маринованого, консервів, перекусів та солодощів.

А ще важливо враховувати можливу шкоду від розвантажувальних днів. На перших етапах багато хто постійно відчуває голод. І це нормально, адже організму потрібен час, щоб звикнути до нових умов. Тому виникають біль голови, занепад сил, сонливість, дратівливість або, навпаки, апатія. Всі ці симптоми мають емоційну природу і проходять, як тільки організм опанує новий режим.

Що таке розвантажувальний день

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