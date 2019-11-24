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Які продукти не варто поєднувати з яйцями

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З чим не можна їсти яєчню - фото 1
З чим не можна їсти яєчню

Вважається, що яйця – універсальний інгредієнт для багатьох страв, однак насправді його не варто поєднувати з усім. Фахівці розповіли, з чим краще не їсти яйця.

Британські науковці визначили, які смаколики не надто добре поєднуються з яйцями і можуть викликати неприємні відчуття. На першій позиції яйця з фруктами.

І ще: Ці продукти суттєво знижують рівень тестостерону

Це доволі дивне поєднання, яке не надто популярне, однак навіть від такої креативної ідеї варто відмовитись. Річ у тому, що не варто змішувати продукти з високим вмістом білків, адже травній системі буде доволі складно. Ще одним не найкращим поєднанням є рис з яйцями.

З чим не можна їсти яйця - фото 369884
З чим не можна їсти яйця

Також дієтологи не рекомендують вживати яйця з жирними кислотами, тобто авокадо, жирна риба та оливкова олія не повинні входити в одну трапезу з ними. Така ж причина відмови від яєчні з картоплею чи бататом, адже тоді всі корисні речовини нормально засвояться і не погіршать самопочуття.

З чим не можна їсти яйця - фото 369885
З чим не можна їсти яйця

З чим можна поєднувати яйця? Все дуже просто, адже до яєчні, омлету чи будь-якої іншої страви з яєць можна додати цільнозернові продукти, бобові, овочі та зелень. Тоді трапеза буде і смачною, і корисною, і не викликатиме навантаження на шлунок.

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Джерело: newsyou.info
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