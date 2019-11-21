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Перші ластівки

Учені назвали ягоду, яка має бути у раціоні кожного чоловіка

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Додайте до раціону цю ягоду - фото 1
Додайте до раціону цю ягоду

Статеве здоров'я, як правило, – одна з найважливіших і делікатних тем для чоловіків. Кожен представник сильної половини людства зацікавлений, щоб воно було в порядку. Нещодавно дослідникам вдалося з'ясувати, як за допомогою однієї ягоди можна поліпшити репродуктивну функцію.

Представники наукової спільноти зробили висновок, що томати підвищують якість сперматозоїдів і, в цілому, покращують у чоловіків репродуктивну функцію. На думку дослідників, позитивний ефект досягається завдяки наявності у продукті лікопіну. Корисна речовина – каротиноїдний пігмент, який зумовлює забарвлення овоча.

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Під час експерименту вдалося з'ясувати, що якщо систематично вживати лікопін, на 40% зросте чисельність сильних і якісних сперматозоїдів. Також зросте кількість здорових статевих клітин.

В експерименті взяло участь шістдесят чоловіків, вік яких становив 19-30 років. Учасників поділили на дві однакові групи. Перша група щодня протягом 12 тижнів з'їдала харчову добавку з лікопіном, а друга група отримувала "пустушку". Добровольці не знали, хто з них отримує лікопін, а хто – плацебо.

Науковці рекомендують чоловікам їсти томати - фото 369527
Науковці рекомендують чоловікам їсти томати

Обробивши отримані результати, вчені були здивовані. В учасників, які вживали лікопін, були суттєві позитивні зміни в якості сперми і статевих клітин. Організатор дослідження вважає, що причина поліпшення якості статевих клітин криється в здатності лікопіну усувати наслідки окисного стресу, який вважається одним з деструктивних чинників для клітин.

Подальше дослідження вчені планують продовжувати, щоб з'ясувати, як речовина впливає на чоловіків, у яких були виявлені репродуктивні проблеми.

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Джерело: menslife
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