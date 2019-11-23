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Ці продукти суттєво знижують рівень тестостерону
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Їжа, яку ви їсте, може впливати на гормони, наприклад, тестостерон. Це особливо критично для чоловіків. Причому, вживання занадто великої кількості певних продуктів може викликати гормональний дисбаланс, що ускладнить правильне використання гормонів вашим організмом. Від чого ж вам слід відмовитися?
Якщо у вашому раціоні буде надто багато цих продуктів, тестостерон вироблятиметься з меншою інтенсивністю, що впливатиме не лише на ваше самопочуття, а й на фізичну форму.
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Алкоголь. У дослідженні, опублікованому в журналі Current Dru Abuse Review, учені виявили, що регулярне вживання алкоголю (особливо протягом тривалого часу) може знизити рівень тестостерону у чоловіків. Дослідники також попередили, що надмірне вживання алкоголю може, навпаки, підвищити рівень тестостерону у жінок.
Десерти та випічка. Дослідження, опубліковані в журналі Nutrients, показали, що вживання в їжу продуктів "західного стилю харчування", таких як хліб, випічка та десерти, пов'язане з низьким рівнем загального тестостерону у чоловіків з Тайваню.
Продукти з сої. Соєві продукти, такі як тофу, містять фітоестрогени – сполуки, які діють аналогічно естрогенам. Їх вплив на організм досі не вивчено до кінця, як стосовно жінок, так і – чоловіків.
Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі German Medical Science, чутливість грудей і концентрація естрогену повернулися до норми після того, як учасники чоловічої статі припинили вживати сою.
Молоко. Якщо ви хочете підвищити рівень тестостерону, уникайте молочних продуктів, тим більше що коров'яче молоко може містити синтетичні або натуральні гормони, які можуть впливати на рівень цього гормону.
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