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Які продукти найкраще підтримують імунну систему

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Які продукти зміцнять імунну систему - фото 1
Які продукти зміцнять імунну систему / Marie Claire

Стан імунної системи багато в чому залежить від харчування.

Для нормальної роботи імунної системи необхідний високоякісний білок. Тому треба заповнювати харчування рибою, пісним м'ясом, нежирними кисломолочними продуктами і бобовими.

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Для імунної системи особливо потрібні вітаміни А, С, Е, групи В, біотин і фолієва кислота. Потрібні також певні мікроелементи, зокрема цинк, залізо, мідь, селен (останній особливо важливий для профілактики раку).

Які продукти зміцнять імунну систему: варена квасоля, нежирні кисломолочні продукти, буряк, насіння соняшнику, тунець, проростки пшениці, шпинат, гарбуз, броколі. Всі вони багаті необхідними вітамінами і мікроелементами.

Які продукти найкраще підтримують імунну систему - фото 298870
Які продукти найкраще підтримують імунну систему

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