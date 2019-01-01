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Ця каша дуже корисна для шлунку

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Властивість вівсянки зменшує ризики раку кишечника - фото 1
Властивість вівсянки зменшує ризики раку кишечника / fazarosta

Вчені виявили несподівану властивість вівсянки.

Експерти провели дослідження, які довели, що вживання вівсянки допомагає знизити рівень шкідливого холестерину. Така незвичайна властивість також зменшує ризики раку кишечника.

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Медики організували експеримент за участю 345 людей з високим рівнем холестерину в крові і розділили їх на дві команди. Перша команда отримала раціон з продуктами, насиченими жирами в певній кількості. Друга команда ж мала в меню більше вівса, горіхів і соєвих продуктів, а також мінімум жирних продуктів.

"Після шести місяців в першій групі рівень ЛПНЩ знизився на 3%, а в другій на 13%", – розповіли експерти. ЛПНЩ – це ліпопротеїди низької щільності, тобто "поганий" холестерин, скупчення якого в артеріях і судинах збільшує ризик серцевих і мозкових порушень.

Ця каша дуже корисна для шлунку - фото 298406
Ця каша дуже корисна для шлунку

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Джерело: interesno.cc
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