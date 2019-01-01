Ця каша дуже корисна для шлунку

Вчені виявили несподівану властивість вівсянки.

Експерти провели дослідження, які довели, що вживання вівсянки допомагає знизити рівень шкідливого холестерину. Така незвичайна властивість також зменшує ризики раку кишечника.

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Медики організували експеримент за участю 345 людей з високим рівнем холестерину в крові і розділили їх на дві команди. Перша команда отримала раціон з продуктами, насиченими жирами в певній кількості. Друга команда ж мала в меню більше вівса, горіхів і соєвих продуктів, а також мінімум жирних продуктів.

"Після шести місяців в першій групі рівень ЛПНЩ знизився на 3%, а в другій – на 13%", – розповіли експерти. ЛПНЩ – це ліпопротеїди низької щільності, тобто "поганий" холестерин, скупчення якого в артеріях і судинах збільшує ризик серцевих і мозкових порушень.

Ця каша дуже корисна для шлунку

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