Медики розповіли про невідомі властивості хурми

У сезон хурми потрібно обов'язково вживати в їжу її плоди.

У хурмі містяться вітаміни А, бета-каротин, Е та інші антиоксиданти, завдяки чому її помаранчеві плоди вважаються природними ліками, що допомагають організму боротися із запаленнями і протистояти раку.

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Експерти відзначили, що насичена вітамінами і мінералами (вітаміни групи В, С, калій, залізо, йод) хурма ефективно зміцнює імунітет. Вживання хурми активує і підвищує захисні функції організму в його боротьбі з інфекціями і вірусами.

Також плоди хурми приносять користь травленню: за словами фахівців, м'якоть і шкірка хурми містять багато харчових волокон, пектинів і клітковини. Ця властивість перетворює хурму не тільки на рекомендований для поліпшення травлення, але і на дієтичний продукт. Тим більше, що калорійність хурми досить низька: 80 кілокалорій на 100 грамів.

Медики розповіли про невідомі властивості хурми

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