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Які продукти допомагають позбутись жиру на животі

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Що їсти для стрункості - фото 1
Що їсти для стрункості

Дієтологи визначити продукти, які не тільки зроблять раціон здоровішим, а й допоможуть ефективно спалювати жир. Детальніше читайте далі.

Видання Fit for Fun зібрало перелік смаколиків, що здатні зменшити ризики розвитку діабету та позбутись жиру на животі. Серед них немає чогось незвичайного, тому варто переглянути свій раціон та додати ці продукти.

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У список потрапили горіхи, яйця, цільнозернові вироби, жирна риба та грецький йогурт. А от фруктові соки, які популярні на дієтах, взагалі не увійшли до рейтингу, адже призводять до стрибків цукру в крові.

Що їсти для стрункості - фото 389316
Що їсти для стрункості

За словами дієтолога Сари Б'юер, грецький йогурт не дарма входить у перелік, адже містить вдосталь білка, що допомагає втамувати голод на довгий час. А в поєднанні з фруктами та ягодами він стає чудовим варіантом сніданку. З цієї ж причини варто вживати і горіхи.

Що ж до жирної риби, то вона відповідає за гормональний баланс та полегшує процес нарощення м'язової маси.Звичайні яйця дозволяють контролювати стрибки цукру в крові. Тому традиційний сніданок ніхто не скасовує. А доповнити яєчню можна цільнозерновим хлібом, що дозволить не перейматись про перекуси аж до повноцінного обіду.

Що їсти для стрункості - фото 389317
Що їсти для стрункості

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Джерело: newsyou.info
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