Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки

Ми не стомлюємось нагадувати, що сніданок – надзвичайно важливий прийом їжі. Якщо його пропускати або ж віддавати перевагу не вельми корисним продуктам, то у вас є всі шанси почуватися млявими та стомленими протягом цілого дня. Тому ми вирішили поділитися кількома причинами снідати вівсянкою!

Ось тільки одна з причин почати свій день з тарілки вівсянки – овес неймовірно поживний, але містить небагато калорій, що робить цю страву ідеальною для схуднення, а також підтримки здорової ваги.

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Вівсянка з цільного зерна – один з найкорисніших продуктів на сніданок: її відрізняє високий вміст клітковини і білка. Овес має багато корисних для здоров'я властивостей, включаючи втрату ваги, зниження ризику серцевих захворювань, – відзначають фахівці.

За словами дієтологів, продукт забезпечує організм кількома ключовими поживними речовинами й антиоксидантами – вітамінами B1 (тіамін), B5 (пантотенова кислота), марганцем, цинком, міддю. Одна стандартна чашка вівсянки – це 166 калорій, 5,94 грама білка, 4 грами харчових волокон, 3,56 грама жиру.

Вівсянка не лише насичує, а й приносить користь організму

Чому корисно починати ранок з вівсянки?

Допомагає знизити рівень холестерину. Дослідження показали: вівсянка містить велику кількість бета-глюкану. Цей тип розчинних волокон ефективний для зниження рівня поганого, а також загального рівня холестерину.

Додавання вівса в раціон зменшує ризик серцевих захворювань шляхом скорочення рівня холестерину, – констатують дієтологи.

Дозволяє втрачати вагу. Високий вміст клітковини у крупі сприяє тривалому почуттю насичення. Бета-глюкан сприяє вивільненню пептиду гормону ситості YY (PYY), тим самим знижуючи загальне споживання калорій, запобігаючи ожиріння, допомагаючи худнути.

Стабілізує рівень цукру в крові. Споживання вівса покращує реакцію організму на інсулін, може допомогти знизити високий рівень цукру в крові. Багато наукових праць свідчать: вівсянка позитивно впливає на механізми контролю цукру в крові у людей з діабетом 2 типу.

Вівсянка може стабілізувати рівень цукру в крові

Оздоровлює мікрофлору кишківника. Вівсянка ідеально підійде для тих, хто схильний до запорів, млявого травлення, "ледачого" кишківника. Вона стимулює розвиток корисних бактерій у травному тракті, а також сприяє регулярній дефекації.

Знижує ризик розвитку астми. Різні: дослідження показують, що овес допомагає запобігти астму у дітей, якщо давати його в ранньому віці.

Ну і не варто забувати про те, що вівсянка дозволяє вам не думати про їжу протягом кількох наступних годин. Головне – не полінуватися й приготувати собі на сніданок цю корисну крупу!

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