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Чому дітям не варто відмовляти у шоколаді
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Чимало батьків не дозволяють дітям їсти шоколад, але насправді такі солодощі зовсім не шкодять, а можуть навіть покращити здоров'я. Як – читайте далі.
Часто батькам доводиться забороняти дітям їсти шоколад, адже у великих кількостях він може викликати проблеми з самопочуттям. Але життя без смаколиків не таке солодке, тому індійські фахівці радять все ж не відмовлятись від солодощів. Звісно ж, йдеться про справжній шоколад без добавок, а не про плитки з сотнею начинок.
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Річ у тому, що шоколад допомагає покращити роботу серцево-судинної системи, додає енергії та покращує концентрацію пам'яті. Це ідеальний смаколик і для дорослих, і для дітей, які отримують дуже багато інформації в юному віці.
До того ж, навіть шматочок шоколаду допомагає дітям знизити рівень стресу та напруги. А все через вміст корисних речовин, які дарують відчуття радості, а також урівноважують рівень цукру в крові. Тому батькам не варто бути такими суворими щодо шоколаду, просто потрібно правильно його обирати та контролювати кількість.
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