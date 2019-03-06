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8 березня Серіал Школа

Які подарунки українські жінки хочуть на 8 березня: результати опитування

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Чого хочуть українки на 8 березня - фото 1
Чого хочуть українки на 8 березня

Подарунки на Міжнародний жіночий день стали новою темою для опитування серед українців. Що ж хочуть отримати жінки на 8 березня і що планують дарувати чоловіки на це свято - читайте далі.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) організував масштабне опитування серед понад 2 тисяч осіб, щоб визначити, які подарунки хочуть українки та що збираються дарувати дружинам, дівчатам та мамам чоловіки.

Актуально: Що подарувати на 8 березня 2019: найкращі подарунки жінкам

Результати дослідження показали, що побажання представниць прекрасної статі майже повністю збігаються з думками чоловіків щодо презентів.

  • Квіти обирають 23% жінок, а 32% чоловіків збираються їх дарувати;
  • 12% жінок не чекають нічого, окрім уваги та турботи, але лише 6% чоловіків погоджуються з таким подарунком;
  • Ювелірні прикраси хочуть 7% жінок і стільки ж чоловіків планують їх придбати;
  • Парфуми, косметику та туалетну воду хочуть 6% жінок і подарують 5% чоловіків;
  • Романтичній вечері надають перевагу 5% жінок і стільки ж чоловіків;
  • Гроші стали б чудовим подарунком для 5% жінок і є гарною ідеєю для 7% чоловіків

Щоправда, 13% опитаних жінок зазначили, що не мають людей, від яких можна чекати на подарунки, а 10% чоловіків не мають тих, кому дарувати.

Які подарунки українські жінки хочуть на 8 березня: результати опитування - фото 312055

Вам знадобиться: Привітання з 8 березня 2019 українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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