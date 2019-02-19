Привітання з 8 березня 2019: найкращі побажання українською

Найкращі привітання з 8 березня українською мовою – у нашому матеріалі! Пропонуємо вам оригінальні побажання у віршах, прозі та смс, а також прикольні відео та картинки для ваших найрідніших жінок. Надішліть ці привітання мамі чи коханій дівчині, щоб подарувати їм гарний настрій!

Привітання до 8 березня – чудовий спосіб потішити своїх рідних чи знайомих жінок у їхній день. Привітайте маму, бабусю, сестру, колегу, подругу та, звісно, кохану дівчину чи дружину зі святом весни красивими словами і вони віддячать вам щирою усмішкою.

Зібрали для вас вітання з 8 березня на українській мові. Тисніть на пункт, який вас цікавить – та переходьте на потрібний вам розділ привітань!

***

Дорогі жінки, дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята,

Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили

Наші душі і серця.

Тож лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні,

І розумні, і вродливі,

І веселі, і прості!

***

Усміхніться! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині ваш весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Усміхайтесь знов і знов!

***

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

Вірші-привітання для мами на 8 березня

***

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь як квітка весняна –

Ти така у нас одна!

***

Спасибі, мамо, за те, що ти живеш,

Нас любиш, жалієш і бережеш.

Ти – наша єдина у світі розрада,

Ти – наша любов, наше щастя й порада.

Хай береже тебе доля від тяжкої недуги,

Від злої обмови, від нещирого друга.

Хай дарує Господь, як святеє причастя –

Здоров'я і силу, довголіття і щастя.

Щоб змогло все задумане в тебе звершитись...

Заради цього варто було народитись!

З 8 березня, кохана!

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Вітання на 8 березня для бабусі

***

Люба бабусю, тебе я вітаю,

Радості, щастя, здоров'я бажаю!

Хай тобі сонечко світить яскраво,

Квіти буяють і стеляться трави.

Бажаю тобі я сто років прожити,

Нехай тебе люблять онуки і діти.

Нехай тебе старість не квапить, минає

І серце твоє хай нещастя не крає.

Живи ти ще довго на світі оцім –

На радість онукам і дітям своїм.

***

Наша бабусю, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло

І щоб завжди здоров'я у тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі...

Красиві вітання зі святом коханій дівчині/дружині

***

Забудь сьогодні про справи,

Я подбаю про все.

Нехай буде, як у твоїх мріях –

Я тут, з квітами і тортом!

Та що там торт, адже в цей день

Про стільки я хочу сказати,

Адже для коханої мені не лінь

І зірочку з небес дістати!

***

У тебе очі – сині волошки,

Маки червоні – у тебе уста,

І очі твої – усміхнені трошки,

В зіницях життя, мов весна розквіта.

Сміється кохана, то сонце радіє,

Що землю весняну теплом зігріва,

Моя ти єдина і жадана мріє,

У світі і в серці у мене одна!

Оригінальний вірш дочці

***

З восьмим березня вітання,

Люба донечко приймай,

Хай буде щаслива доля,

Негараздів уникай!

Щастя, радості, здоров'я,

Довгих літ, на все життя,

Посміхнеться тобі доля,

Будуть світлі почуття!

Хай твої завітні мрії,

Господь виконає враз,

Хай лунає сміх щасливий,

І буде прекрасним час!

Не забудьте привітати сестру з 8 березня

***

Вітаю, сестричко, зі святом!

Нехай життя буде багатим:

На здоров'я і на силу,

І на доленьку щасливу!

На яскраві довгі роки

Без турбот і без мороки.

На прибутки і достаток –

На фінансовий порядок!

На шикарний стиль та моду,

Елегантність і на вроду!

На круїзи при погоді,

Відпочинки на природі.

На розумне, добре, вічне,

На строкате й різнобічне,

Словом – на усе прекрасне,

На постійне й своєчасне!

Прикольні і трішки вульгарні поздоровлення подрузі

***

У восьме березня я тобі бажаю,

Хорошу машину в гаражі,

Тебе, подруго, дуже поважаю –

Ти будеш їздити тільки на Порше.

Щоб в гаманці зелені купюри

Приємно шелестіли кожну мить,

Щоб Сергії, й Саші, й Колі, й Юри

Хотіли лиш тебе любить!

***

Хай 8 Березня несе нам втіху

Коханців й щирих почуттів

Щоб ми не знали від любові лиха

І за собою спалених мостів.

Хай пестять і кохають нас чоловіки

Бо того варті ми

Розкішні, хижі й лагідні жінки!

Так з гумором можна привітати тещу чи свекруху

***

У прекрасний день 8 березня,

Я бажаю вам добра,

Здоров'я, щастя, успіхів,

І весняного тепла!

Моя ви тещо (свекрухо) дорога,

Ви – друга матінка моя!

***

Сьогодні свою тещу з 8 березня вітаю,

Весни вам теплої, яскравої бажаю,

Не сумувати вам ніколи,

Лише величезним щастям світитися!

І всім вашим заповітним мріям,

Бажаю здійснитися!

***

Свекрухо дорога,

Я вас вітаю!

Від усієї душі бажаю

Вам щастя без міри,

Надії і віри,

Щоб у домі все гладко було,

І життя лиш добро дарувало!

Збережіть привітання для тітки та хрещеної (куми)

***

У цей день, весною зігрітий

Всі квіти й усмішки вам, тітко!

Щоб печалі ви не знали,

Навіть легкого смутку тінь,

Щоб завжди очі сяяли,

І не тільки в цей день!

***

Хай сонце заходить з весною в твій дім

Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів

Хай білий підсніжник любов принесе

І тітці найкращій у всьому везе.

***

Кума, тебе сьогодні поздоровляю,

8 березня – чуєш – до нас іде?

Тобі везіння, мила, бажаю,

Нехай на руках доля тебе несе.

Хай у житті всі мрії здійсняться,

Нехай обходить стороною біда!

Я в цей день бажаю тобі щастя!

Ти не дізнайся смутку ніколи!

Жартівливі вітання для колеги чи начальниці

***

У 8 Березня, в цей день весни,

Для вас, колеги, наші вітання,

Завжди красиві будьте й ніжні,

Даруйте нам прекрасні миті.

Завжди вставайте вранці з тієї ноги,

Щоб на роботі бути без запізнення,

І до нас не будьте надто вже суворі,

Адже ми гідні вашої уваги!

***

Шановні колеги жіночої статі!

Бувайте здорові, бувайте багаті!

Мужчини несуть вам і квіти, й серця –

Не тільки у свято – щодня, без кінця.

Вам щиро бажаєм здоров`я міцного,

Надії на краще й підтримки від Бога.

Хай успіхи вас у житті не минають

І усмішки в ваших очах розквітають!

Відео колезі на 8 березня:

Дитячі вірші до 8 березня вчителям

***

Пізно лягає, перевіривши зошити,

З думкою про школу вставати вранці,

Знаючи – ніхто не представить до нагороди,

Ось що таке вчительська праця.

Строгість без грубості, довготерпіння,

Дні, переповнені суєтою,

Все, що навіяно нудьгою і лінню,

Ви перемагаєте лише добротою.

В день цей сонячний, яскравий, весняний,

Невгамовний бажає вам клас:

Щастя, удачі, любові і веселощів –

Всі привітання тільки для вас.

***

Восьме березня відчувається тут –

Весна в законні права вступає,

Хоч холодно ще, морозець є –

Весну, мабуть, кожен відчуває.

Моїй учительці дорогій

Я в жіноче свято найкращого бажаю,

Хай будуть у житті щастя і любов,

Нехай завжди доля вам допомагає!

Прикольне привітання однокласницям

***

Свято це для дівчат,

Адже ви – жінки з пелюшок.

Примхливі, полохливі,

Але такі милі.

Вас сьогодні вітаємо,

Цілий день не ображаємо,

Відкриваємо двері в клас,

Пропускаємо усюди вас.

Говоримо вам від душі:

Ви, дівчата, гарні!

Вам допомагати нам не лінь,

Адже свято всього лише день.

І ще: Вірші на 8 березня для мами, бабусі, дівчини, вчительки

***

Посміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день,

Сонця, квітів і пісень!

***

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки.

***

Бажаєм, щоб сонце вам усміхалось,

Щоб мрії збулися ясні,

Щоб доля постійно вам дарувала

Щасливі і радісні дні!

Красиве смс повідомлення мамі

***

Мамочко моя, рідна...

Ти моя опора в житті,

Мій приклад, моя нагорода,

Бути завжди з тобою поруч,

Більше нічого не треба!...

Зі святом 8 березня!

***

Люба наша ненько!

Тобі в цей день ми квіти піднесем,

Ти наше сонце, матусенько рідненька!

Ти – над усе для нас, ти – над усе!

***

Мамочко, з восьмим березня тебе вітаю

Ти прекрасніша за всіх на світі, це я знаю.

Коротка SMS бабусі

***

Бабусю, рідна, я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

***

Наша бабуся, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло

І щоб завжди здоров'я у тебе було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі...

Ніжні СМС для коханої

***

Ти втіха і відрада,

І радість, і доля моя!

Я радий, що є 8 березня –

в коханні знову зізнаюся я!

***

Все, чим життя красиве і багате,

Все, що є для щастя на землі:

Оксамит зірок, світанки і заходи сонця

Все дарую, рідна, я тобі.

Коротке побажання донечці

***

З 8 березня вітаю, моя доню,

Миру, щастя та кохання навесні,

Хай Господь насипе благодать в долоні,

Та любов'ю оповиті будуть дні.

Вітання з 8 березням сестрі

***

Все, про що мріється в снах кольорових,

Все найдобріше і світле усе –

Вітер весняний на крилах любові

8 Березня хай принесе!

***

Хай сонце заходить з весною в твій дім

Хай з снігом розтануть і біль твій, і гнів.

Хай білий підсніжник любов принесе

І хай тобі завжди весело буде!

СМС-ки для подруги в день свята

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п'яніють без вина.

Нехай не гасне полум'я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Що побажати тобі до 8 березня?

Від життя кожен хоче свого,

а я тобі бажаю просто щастя,

щоб було потроху, але всього!

Привітання з 8 березня тещі або свекрусі

***

Тещо моя рідна,

Вітаю з 8 березня вас, з весною!

Сердечно й щиро бажаю,

Бути завжди красивою та молодою!

Геть усяку негоду,

Бажаю тільки щастя!

Прожити довгі роки,

Завжди лише сонячної погоди!

***

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

Привітайте свою куму та надішліть хрещеній це СМС

***

З прекрасним святом весни

Тебе, кума, я вітаю!

Бажаю неба глибини,

Бажаю радості без краю!

Коротке вітання колегам

***

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

***

Нехай перший пролісок

Подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

СМС українською мовою для вчителів

***

Вам щиро бажаєм здоров'я міцного,

Надії на краще й підтримки від Бога.

Хай успіхи вас у житті не минають

І усмішки в ваших очах розквітають!

***

В день цей сонячний, яскравий, весняний,

Невгамовний бажає вам клас:

Щастя, удачі, любові і веселощів –

Всі привітання тільки для Вас.

Поздоровлення однокласницям

***

Однокласниці-дівчата, з 8 березня вас!

Посміхайтеся і швидше заходьте у клас!

Ми привітати вас мріємо, чесно, найкраще за всіх.

А у відповідь хочемо почути лише веселий сміх.

Тут більше: Красиві СМС-привітання з 8 березня для найрідніших жінок

***

Бажаю чарівного настрою, ніжних чоловічих обіймів, запаморочливих успіхів у кар’єрі, захоплень до душі, сімейної стабільності, яскравих емоцій і вражень, фінансової незалежності, щасливих усмішок і безліч таких чарівних днів, як сьогоднішнє весняне жіноче свято – 8 березня!

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Нехай у цей березневий день посміхаються всі навколо, нехай всі дивляться на вас із захопленням і, яка не була б за вікном погода, хай у вашому серці буде світло та ясно від уваги й любові друзів, рідних й коханих. Відчуйте у свято 8 березня себе королевою, і залишайтесь нею назавжди!

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У найніжніше і весняне свято 8 березня бажаю тобі 8 жіночих та дуже необхідних речей: миру в сім’ї, здоров’я в тілі, радості в очах, спокою в душі, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і красивих букетів у руках ! І нехай вісімка буде незмінною життєвою супутницею!

Найкращі слова для мами

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8 березня – це свято всіх справжніх жінок! А справжня жінка – це та, яка щодня піклується про своїх близьких, даруючи їм тепло свого серця і безмежну ніжність. Тому я вітаю тебе сьогодні з цим святом тебе, найдорожча в світі матусю!

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Щастя – це дуже просто! Коли на світі є мама, рідна і турботлива, з якою кожна хвилинка – дорожча за золото! Сьогодні, на 8 березня, я вітаю тебе, найкраща жінко на планеті, і від усього серця бажаю тобі довгих років, любові і посмішок! Я завжди поряд, рідна!

Привітання з восьмим березня бабусі

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Мила бабусю! Ти – моя наймудріша подруга. Я вдячна тобі за поради, любов і ласку. Нехай моє привітання з 8 березня потішить тебе, додасть тобі енергії і молодості. Не старій, моя дорога! Нехай в твоїй душі панує вічна весна!

***

Дорога моя бабусю. Я пам'ятаю всі ті дні і ночі, що ти проводила зі мною, коли мої батьки були зайняті. Дякую тобі за твої знання, за твою любов, за все, що ти мені дала. Я тебе дуже люблю і поважаю. З 8 березня тебе, люба!

Вітання з гумором для дівчини чи дружини

***

Кохана, зі святом! До тебе я був холостяком, похмурим псом, який довгими ночами вив на місяць від туги! Але ти легко перетворила мене на захоплене, щасливе цуценя – і тепер я готовий вічність стояти на варті твого спокою та щастя. Зі святом весни, моя дорога!

***

Привіт. Не знаю, чи варто саме в цей день говорити тобі про це ... я зустрів одну дівчину. І відразу ж у неї закохався! Вона така чарівна, розумна, позитивна, з відмінним почуттям гумору, і саме ця дівчина зараз читає моє смс :) Зі святом, з 8 березня тебе, красуня, нехай все у тебе буде добре!

***

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Для поповнення поцілунків телефонуй на мій номер.

***

Дорога моя дружино! Присягаюся, що сьогодні не буде ні футболу, ні пива, ні друзів – тільки ти! Один день потерпіти можна! Вітаю з 8 березня ;)

Побажання своїми словами дочці

***

Коли ти народилася, ти вже була красунею і нам з мамою всі заздрили. Я дуже пишаюся тобою – ти виросла і, до всього, стала ще й розумницею. Сьогодні ми вітаємо тебе, донечко, з 8 березня.

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Кохана моя донечко. Найчарівніше, найдобріше і наймиліше створіння у всесвіті! Вітаю тебе з 8 березня – прекрасним жіночим святом! Бажаю тобі шикарних букетів, променистих усмішок, солодких цукерок і щирих зізнань!

Гарне поздоровлення для сестри (проза)

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Мила моя сестричко, з 8 березня тебе! Нехай тебе поцілує з теплом кожен сонячний промінчик, нехай тебе з ніжністю обійме свіжий вітерець, а всі квіти сьогодні стануть розкішним килимом. Нехай всі успіхи дістануться тобі, даруючи насолоду перемог і добрих відкриттів!

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У це весняне свято я хочу тобі сказати, що для мене ти не тільки сестра, яку я дуже люблю ... але і подруга, про яку можна тільки мріяти! З 8 березня!

Веселі привітання для подруги

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Люба моя подруго. У 8 березня я бажаю тобі простого жіночого щастя! Нехай у житті буде взаємна любов, маленькі радості у вигляді тортиків, багато здійснених бажань і теплий затишний будинок, де тебе завжди буде чекати коханий.

***

Вітаю тебе з 8 березня! Бажаю в цей день виглядати не просто чарівно, а на всі сто! Так, щоб усі чоловіки були біля твоїх ніг. Принца на білому коні бажати не буду – не модно, а от на білій дорогій іномарці – інша справа! Бажаю :)

Поздоровлення прозою для свекрухи і тещі

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Дорога моя тещо! Не знаю, хто придумав всі ці анекдоти про зятя та тещу, але якби цей бідолаха знав, як мені з вами пощастило, він плакав би від заздрощів! Ви – чудова теща! З 8 березня!

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Ви для мене – друга мама. І в цей сонячний весняний день прийміть мої найщиріші та найтепліші вітання. Нехай 8 березня принесе вам багато енергії, бадьорості, гарного настрою. Будьте оточені любов'ю і теплотою всіх ваших рідних!

Ось як можна привітати тітку чи куму

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Такий день буває лише раз у році. У цей день усім жінкам дозволяється забути про домашній клопіт і нескінченні дієти. Вони можуть весь день нічого не робити і їсти свої улюблені солодощі. Бажаю тобі, люба тітко, провести цей день саме так: щасливо і безтурботно! З 8 березня!

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Дорога кума! Прийми щирі вітання на честь 8 березня! Хай в цей день здійсняться всі твої найзаповітніші бажання і життя одразу стане кращим. Успіху в роботі, удачі на особистому фронті і міцного здоров'ячка. Зі святом!

Оригінальні вітання для співробітниць у прозі

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Дорога колега! Прийміть від нашого чоловічого колективу в цей чудовий день наші найтепліші весняні побажання любові і щастя! Ми любимо це свято вже за те, що воно наповнене жіночою чарівністю, яка зводить з розуму всіх співробітників нашої фірми! Вітаємо!

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Дорогі колеги! У прекрасний день 8 березня ми поспішаємо привітати вас і побажати залишатися такими ж чудовими, неповторними, жіночними і чудовими, як зараз! Нехай чоловіки обертаються вслід, бачачи таку неземну красу! І нехай всі іаші бажання виконуються, як за помахом чарівної палички =)

Найкращі побажання вчительці

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Ви – та людина, яка не просто вчить нас усіх премудростей шкільної програми, ви – справжня Жінка з великої літери цього слова. У цей світлий і ласкавий святковий день від усієї душі бажаємо вам спокою, радості, добра і простого людського щастя. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте коханими!

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Дорога наша вчителько! Ви зустрічаєте нас усмішкою – й день відразу стає тепліше. Ви вчите нас розуму і доброту – і життя стає прекраснішим. У цей весняний день від усього серця хочемо привітати вас з 8 березня. І нехай навіть за вікном сьогодні ще холод – своїми гарячими серцями ми обіцяємо подарувати вам весну!

Кумедне привітання для дівчат-однокласниць

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Дівчата-однокласниці! Вітаємо вас з жіночим днем 8 березня! Бажаємо не втрачати бадьорості духу, залишатися веселими та прикольними і в школі, і за її межами. Ми любимо вас, хоч і смикаємо за коси, ховаємо ваші ручки і зачіпаємо на перервах. Дівчата з нашого класу – найкрасивіші в школі! Зі святом!

Ці прикольні відеопривітання висловлять ваші почуття навіть краще за слова. Збережіть собі їх та надішліть коханим жінкам у їхнє свято.

Зібрали для вас красиві картинки з привітаннями для жінок. Потіште своїх красунь!

Картинка для мами на 8 березня

Листівка коханій на свято

Вітаємо з 8 березня

Картинка на 8 березня

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