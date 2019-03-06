Що подарувати на 8 березня 2019: найкращі подарунки жінкам

Міжнародний жіночий день щороку відзначають 8 березня. Що ж подарувати мамі, дружині, коханій дівчині, бабусі чи колезі? Зібрали найкращі ідеї красивих і недорогих подарунків для найважливіших жінок.

8 березня нагадує масовий жіночий день народження, адже чоловіки намагаються знайти для дівчат, матусь та дружин подарунки у тих місцях, у які, зазвичай, намагаються не заходити. До Міжнародного дня жінок залишилось зовсім небагато часу, а традиційний букет квітів та коробка цукерок встигли прирівнятись до набору зі шкарпеток та піни для гоління?

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Забудьте про черги у квіткові та рожеві стелажі у супермаркетах. Пора розв'язувати проблему з подарунками для представниць прекрасної статі! Підготували ідеї для приємних презентів для коханих, які не вдарять по гаманцю та сподобаються всім (або майже всім).

Найкращі подарунки жінкам на 8 березня

Креативна традиційність

Що подарувати жінці на 8 березня

Якщо ви рідко даруєте жінкам квіти, але вони періодично про це вам нагадують, то прощатись з ідеєю букета не варто. Зате можна додати креативності та оригінальності. Тут на допомогу підійдуть особливі букети зі смаколиками: від фруктів та цукерок та сиру, вина чи навіть м’яса. Звісно ж, все це залежить від уподобань мами, дівчини, доньки чи дружини. Тому краще утриматись від їстівних букетів з ковбасками, якщо близька людина вегетаріанка або ж не у захваті від аромату.

Ще одним варіантом заміни традиційних квітів є вазони. Горщик з трояндами точно матиме кращий запах та вигляд, аніж букет. Така ж історія з фіалками та подібними квітами. Особливо не радимо дарувати горщики з базиліком та помідорами, якщо жінка сама не вирощує нічого подібного і ніколи про це не згадувала.

Смачний і оригінальний подарунок

Що подарувати жінці на 8 березня

Доволі популярним подарунком для жінок (і не тільки) сьогодні є одразу готова коробка з різноманітними дрібницями. Тепер не потрібно морочити голову, що ж покласти до пакунка, адже достатньо знайти у соцмережах чи просто у пошуковику продавця, яким цим займається. Зазвичай, є вже готові набори, куди традиційно входять: щось смачненьке, листівка і щось гарненьке (від годинників та горнят до бальзамів для догляду та інших жіночих штучок).

Косметика і парфуми

Що подарувати жінці на 8 березня

Якщо ви читаєте цей пункт і не впевнені, що знаєте уподобання жінки, то сміливо переходьте далі. Подарунки для дружини, доньки, сестри, дівчини чи мами не повинні переходити у спадок або ставати складом речей, які використовуватись будуть вкрай рідко. Тому дарувати косметику та парфуми краще за таких умов: ви впевнені, що жінка користується засобами від певного бренду, розбираєтесь у її вподобаннях або вона сама казала нещодавно, що хоче це. Просто важливо розуміти, що набір з шампунем і гелем для душу – це не те. А от набори з натуральних засобів, де є невеличкі естетичні (так, це важливо) баночки – непоганий варіант. Може йтися про олійки для волосся, якщо дівчина дбає про шевелюру, або ж про бальзами для губ, набори популярних помад, якщо жінка таким користується, або ж набори з різними парфумованими водами. Зазвичай, такі невеликі речі не надто вдаряють по кишені.

Враження

Що подарувати жінці на 8 березня

Як би не було, найкраще дарувати близьким людям не речі, а враження. Тут все доволі просто, якщо ви знаєте уподобання жінки. Достатньо придбати квитки на концерт улюбленого гурту (її, а не вашого) чи влаштувати ідеальну вечерю, похід у кіно, поїздку кудись чи щось подібне.

Сертифікати

Що подарувати жінці на 8 березня

Такий вид подарунків часто є чимось на межі між ідеальним і дуже поганим, тому варто бути обачними. Можна придбати сертифікат в магазині, який часто відвідує кохана, мама чи дівчина. Важливо розуміти, що сертифікати на покупку у супермаркетах – погана ідея, а от різноманітні заклади, магазини з одягом, аксесуарами чи парфумами – доволі нормальний варіант. Також сьогодні можна купити сертифікат на різноманітні майстер-класи не лише для одного, а й на двох.

Поради, як правильно вибрати подарунок на 8 березня:

Не купуйте щось, аби було. Або не скаржтесь тоді на подарунки, які будете отримувати ви. Якщо ви не впевнені, що презент сподобається – порадьтесь з людьми з кола спілкування жінки.

Обирайте подарунок, зважаючи на її інтереси і бажання, а не на свої припущення та мрії. Згадуйте, про що говорила жінка та на що звертала увагу.

Якщо купуєте річ, яка має розмір, то краще кілька разів перевірити, чи вона підійде. У будь-якому випадку збережіть чек.

Не забудьте, що подарунок має принести гарний настрій. З таким же настроєм його варто і дарувати.

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