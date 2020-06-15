Які літні напої дозволять позбутись жиру на животі

Є кілька простих та смачних напоїв, які допомагають не лише втамувати спрагу влітку, а й навіть позбутись зайвої ваги.

Експерти розповіли, на які напої варто замінити газовану воду та традиційні напої, аби влітку добре почуватись, а також схуднути. Більшість з них доволі звичні, тому не буде складно їх приготувати.

І ще: Три поради дієтологів, які дозволять швидко схуднути

Вода . Вживання звичайної питної води дозволяє не лише втамувати спрагу, а й дозволяє уникнути переїдання та додаткових перекусів.

. Вживання звичайної питної води дозволяє не лише втамувати спрагу, а й дозволяє уникнути переїдання та додаткових перекусів. Зелений чай. Він містить чимало антиоксидантів, а також дозволяє краще спалювати жир. Не варто забувати й про кофеїн, який дарує енергію та бадьорість.

Ідеальні напої, щоб схуднути

Чай з імбиром. Цей напій допомагає зменшити рівень запалення в організму, а також позбавляє нудоти та пришвидшує метаболічний процес.

Цей напій допомагає зменшити рівень запалення в організму, а також позбавляє нудоти та пришвидшує метаболічний процес. Вода з лимоном. Склянка теплої води з лимоном дозволяє підтримувати організм у тонусі, а також зменшує ризики різних захворювань.

"Щоб зменшити жир на животі та зберегти здорову вагу, спробуйте замінити цими літніми напоями всі висококалорійні напої у власному раціоні", – поради фахівці.

Ідеальні напої, щоб схуднути

Читайте також: Які солодощі корисно їсти під час схуднення