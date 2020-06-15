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Які літні напої дозволять позбутись жиру на животі
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Є кілька простих та смачних напоїв, які допомагають не лише втамувати спрагу влітку, а й навіть позбутись зайвої ваги.
Експерти розповіли, на які напої варто замінити газовану воду та традиційні напої, аби влітку добре почуватись, а також схуднути. Більшість з них доволі звичні, тому не буде складно їх приготувати.
І ще: Три поради дієтологів, які дозволять швидко схуднути
- Вода. Вживання звичайної питної води дозволяє не лише втамувати спрагу, а й дозволяє уникнути переїдання та додаткових перекусів.
- Зелений чай. Він містить чимало антиоксидантів, а також дозволяє краще спалювати жир. Не варто забувати й про кофеїн, який дарує енергію та бадьорість.
Ідеальні напої, щоб схуднути
- Чай з імбиром. Цей напій допомагає зменшити рівень запалення в організму, а також позбавляє нудоти та пришвидшує метаболічний процес.
- Вода з лимоном. Склянка теплої води з лимоном дозволяє підтримувати організм у тонусі, а також зменшує ризики різних захворювань.
"Щоб зменшити жир на животі та зберегти здорову вагу, спробуйте замінити цими літніми напоями всі висококалорійні напої у власному раціоні", – поради фахівці.
Ідеальні напої, щоб схуднути
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Джерело: medikforum
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