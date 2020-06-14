Які солодощі корисно їсти під час схуднення

Що з солодкого можна на дієті

Дієти у багатьох людей асоціюються із суворим режимом харчування, де зовсім не передбачено щось смачненьке. Але іспанські науковці розповіли про солодощі, які однозначно можна їсти у процесі схуднення, адже вони є корисними.

Іспанські дієтологи дійшли до висновку, що є три смаколики, які можна собі дозволити під час будь-якої дієти. Звісно ж, все можна у міру, адже у великих кількостях навіть найкорисніші продукти стають не такими корисними.

І ще: Чому вранці просто необхідно пити склянку води

Чому ж медики все ж дозволяють солодощі? Річ у тому, що повна і різка раптова від солодощів насправді може стати серйозним стресом для організму, який може вплинути на гормони та на загальний процес схуднення.

"Одним із найбільш рекомендованих дієтологами десертів є шоколад із вмістом какао понад 80%, який для багатьох може бути гірким", – пояснюють експерти.

Що з солодкого можна на дієті

Також під час дієти корисним і смачним джерелом вуглеводів є фрукти.Вони не лише дозволяють вгамувати бажання солодкого, а й дають організму чимало корисних вітамінів та мінералів. Тому краще обрати фрукт чи ягоду замість будь-якого магазинного десерту.

Одним із найприємніших варіантів солодощів для тих, хто хоче схуднути, виявився домашній яблучний пиріг. Його дієтологи радять їсти разом зі шматочками свіжих фруктів. Звісно ж, не варто засипати все це цукром, краще обрати солодкі яблука.

Що з солодкого можна на дієті

Читайте також: Лінь на роботі: способи її позбутися