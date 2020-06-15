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Три поради дієтологів, які дозволять швидко схуднути

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Як швидко схуднути - фото 1
Як швидко схуднути

Питання схуднення є доволі популярним у будь-яку пору року, тому не дивно, що дослідники постійно знаходять способи покращити фізичну форму. Іспанські ж дієтологи розповіли, які три звички дозволять позбутись зайвих кілограмів доволі швидко.

Спеціалісти у сфері дієтології з Іспанії визначили кілька простих змін, які дозволять скинути зайві кілограми за короткий час. Експерти наголошують, що будь-яке бажання схуднути може стати реальністю, якщо пам'ятати про три принципи: регулярність, фізична активність та здорове харчування.

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Звісно ж, не кожному підходять суворі дієти та життя у спортзалі (що також не дуже корисно), тому є три прості поради, які допоможуть наблизитись до омріяної фігури.

Нормальний сон. Якісний нічний відпочинок є одним із найкращим та найдієвіших способів підтримувати здоров'я та форму. Річ у тому, що саме безсоння викликає проблеми в організмі, а також посилює бажання з'їсти щось шкідливо. Тому організуйте собі правильний режим та виділяйте на сон 8 годин.

Три поради дієтологів, які дозволять швидко схуднути - фото 410170

Короткі, але інтенсивні навантаження. Якщо 2-3 рази на тиждень виконувати вправи високої інтенсивності, то можна спалювати значно більше жиру, аніж від тривалих пробіжок. Річ у тому, що організм встигне і відпочити, і покращити метаболізм. Якщо поєднати такий спорт зі щоденними прогулянками, то результат не змусить на себе довго чекати.

Більше клітковини у раціоні. Така їжа дозволяє забути про голод і перекуси аж до наступної трапези. Саме відчуття ситості не дозволяє з'їсти більше, аніж потрібно.

Три поради дієтологів, які дозволять швидко схуднути - фото 410171

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Джерело: medikforum
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