Які країни виступили на підтримку України у війні з Росією: промовисті фото

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні. Як весь світ реагує на російську агресію та які країни підтримують нашу державу, читайте далі.

Про це повідомляє Міністерство оборони України на сторінці у фейсбуці.

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Станом на момент публікації новини на підтримку України виступили 48 держав та 5 міжнародних організацій.

Із заявами на підтримку України виступили: ФРН, Франція, Австралія, США, Канада, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Естонія, Молдова, Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Чехія, Угорщина, Словаччина, Мексика, Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Португалія, Болгарія, Нова Зеландія, Кіпр, Італія, Ісландія, Грузія, Хорватія, Корея, Іспанія, Коста-Рика, Бразилія, Японія, Боснія і Герцеговина, Ірландія, Бельгія, Колумбія, Канада, Ліберія, Перу, Сінгапур, Палестина, Беліз.

Зокрема президент Чехії Мілош Земан виступив з екстреним зверненням до громадян країни у зв’язку з російським вторгненням до України. Він різко засудив російську агресію, висловив підтримку Україні та закликав до вкрай жорстких санкцій проти Кремля – зокрема відключення Росії від міжнародної системи фінансової комунікації SWIFT.

Дивіться фото, як у світі підтримують Україну!

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