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війна

Чому варто донатити фонду Повернись живим, а не PlantATreeCo

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Сайт PlantATreeCo буцімто збирає гроші на українську армію - фото 1
Сайт PlantATreeCo буцімто збирає гроші на українську армію

Якщо ви активний користувач інстаграму, то мали б зауважити, що у сторіс з'явилося безліч розповідей з буцімто збором грошей на українську армію на PlantATreeCo. Розповідаємо, чому варто донатити фону "Повернись живим", а не цьому сервісу.

Українці непереможні у своїй єдності. Тож не дивно, що вони намагаються з усіх сил допомогти українській армії, щоб дати відсіч окупантові. Розповімо на Радіо MAXIMUM, чому не варто поширювати пости від PlantATreeCo та донатити гроші цій організації.

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Що таке PlantATreeCo

Варто розуміти, що PlantATreeCo – сайт електронної комерції. Він займається продажем пластикових браслетів, а також наголошує на тому, що кожна покупка дозволяє висадити дерево. В інстаграмі вони підкреслюють, що займаються підтримкою інших екологічних і соціальних заходів: лісових пожеж в Австралії, а також Black Lives Matter. Але не все так однозначно...

Чому варто донатити фонду Повернись живим, а не PlantATreeCo - фото 498644

Портал Думай провів справжнє розслідування та виявив, що:

  • сайт зареєстрований 25 травня 2019 року у Флориді (йому заледве 2 роки);
  • обіцяють висадку дерев партнерами, але відсутні згадки про тих самих партнерів;
  • сам сайт дуже нагадує 4Ocean, ще одну благодійну ініціативу, яка також продавала браслетики для благодійності; її, до слова, розкритикували, адже вона жертвує лише 0,25% – 3% від отриманих коштів;
  • також на сайті PlantATreeCo буцімто безплатно роздають намиста, але за їхню доставку потрібно платити 8,95 долара США;
  • якщо продукти дефектні або пошкоджені, PlantATreeCo обіцяє протягом 30 днів їх повернути, але на сайті практично немає можливості зв'язатися з організацією; є лише ідентифікатор Gmail;
  • в інстаграмі раніше вже звинувачували PlantATreeCo у шахрайстві.
Чому варто донатити фонду Повернись живим, а не PlantATreeCo - фото 498643

Тож, якщо ви теж поширили публікацію від PlantATreeCo в інстаграмі – можете сміливо її видаляти. Натомість ми рекомендуємо стати патроном благодійного фонду "Повернися живим", щоб щомісяця переказувати певну суму на його рахунок. Також ви можете здійснити одноразовий платіж за цим посиланням.

А отут ми розповідали, як ще можна фінансово допомогти українській армії. Зокрема ми зазначили, як це можна зробити з використанням грошей на картці ЄПідтримка.

Важливо! По всій Україні впроваджено воєнний стан через військове вторгнення Росії. Що це означає для українців та які обмеження діють у цей період. 24 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всіх областях країни. Відповідне звернення з'явилось на офіційних сторінках глави держави у соцмережах.

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