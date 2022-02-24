Як зробити, щоб ваш смартфон не грав на руку ворогові: поради Кіберполіції

Як не потрібно користуватися смартфоном під час воєнного стану

Варто розуміти, що зараз ведеться не лише фізична, а й інформаційна війна. Тож слід прислухатися до порад Кіберполіції, які допоможуть не перетворити ваш смартфон на помічника для ворога, що лежить у вашій кишені!

На сторінці Коронавірус_інфо у телеграмі з'явилися поради від Кіберполіції. Візьміть їх на озброєння, щоб зробити використання смартфона й інших гаджетів максимально безпечним.

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Як користуватися смартфоном у воєнний стан

У Кіберполіції рекомендують віддати перевагу інтернету від мобільного оператора, а також відмовитися від загальнодоступних мереж Wi-Fi. Це дозволить хакерові, який перебуває в одній з вами мережі, не перехопити ваші персональні дані.

а також відмовитися від загальнодоступних мереж Wi-Fi. Це дозволить хакерові, який перебуває в одній з вами мережі, не перехопити ваші персональні дані. Також наполегливо рекомендують не здійснювати банківські операції, коли ви підключені до публічної мережі Wi-Fi.

Ні в якому разі не використовуйте мережі Wi-Fi, які для авторизації просять ваш номер телефона, електронну пошту або соціальні мережі: цією інформацією можуть скористатися зловмисники.

цією інформацією можуть скористатися зловмисники. Також варто вимкнути опцію загального доступу до файлів.

Задля власної ж безпеки забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі.

Якщо у вас була увімкнена функція автоматичного під'єднання до відкритої мережі Wi-Fi, то її теж потрібно вимкнути.

Якщо ж вам надзвичайно потрібно під'єднатися до громадської мережі Wi-Fi, то зробити це варто з використанням VPN.

Також з використанням невідомої мережі не варто реєструватися на нових ресурсах.

Наостанок у Кіберполіції зауважили: якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.

Зберігайте спокій і холодний розум. А також пам'ятайте, що в Україні ввели воєнний стан. Тож слідкуйте за новинами, не поширюйте фейки та допомагайте українській армії. Усе буде Україна!

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