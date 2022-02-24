Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Як зробити, щоб ваш смартфон не грав на руку ворогові: поради Кіберполіції

  • 93
Як не потрібно користуватися смартфоном під час воєнного стану - фото 1
Як не потрібно користуватися смартфоном під час воєнного стану

Варто розуміти, що зараз ведеться не лише фізична, а й інформаційна війна. Тож слід прислухатися до порад Кіберполіції, які допоможуть не перетворити ваш смартфон на помічника для ворога, що лежить у вашій кишені!

На сторінці Коронавірус_інфо у телеграмі з'явилися поради від Кіберполіції. Візьміть їх на озброєння, щоб зробити використання смартфона й інших гаджетів максимально безпечним.

Це цікаво: "Залишайтеся вдома": Кличко звернувся до жителів Києва

Як користуватися смартфоном у воєнний стан

  • У Кіберполіції рекомендують віддати перевагу інтернету від мобільного оператора, а також відмовитися від загальнодоступних мереж Wi-Fi. Це дозволить хакерові, який перебуває в одній з вами мережі, не перехопити ваші персональні дані.
  • Також наполегливо рекомендують не здійснювати банківські операції, коли ви підключені до публічної мережі Wi-Fi.
  • Ні в якому разі не використовуйте мережі Wi-Fi, які для авторизації просять ваш номер телефона, електронну пошту або соціальні мережі: цією інформацією можуть скористатися зловмисники.
  • Також варто вимкнути опцію загального доступу до файлів.
Як зробити, щоб ваш смартфон не грав на руку ворогові: поради Кіберполіції - фото 498652
  • Задля власної ж безпеки забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі.
  • Якщо у вас була увімкнена функція автоматичного під'єднання до відкритої мережі Wi-Fi, то її теж потрібно вимкнути.
  • Якщо ж вам надзвичайно потрібно під'єднатися до громадської мережі Wi-Fi, то зробити це варто з використанням VPN.
  • Також з використанням невідомої мережі не варто реєструватися на нових ресурсах.
  • Наостанок у Кіберполіції зауважили: якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.

Зберігайте спокій і холодний розум. А також пам'ятайте, що в Україні ввели воєнний стан. Тож слідкуйте за новинами, не поширюйте фейки та допомагайте українській армії. Усе буде Україна!

Читайте також: Що робити українцям, які зараз за кордоном: рекомендації МЗС

пропозиції партнерів
Новини