Які фрукти обов'язково їсти літнім людям

Японські дослідники розповіли, що варто внести до раціону літніх людей, щоб зберегти можливість ясно мислити. Це не просто смачний продукт, а ще й доволі популярний.

Учені з Університету Тохуку в Японії заявили, що дорослим та людям літнього віку обов'язково потрібно регулярно вживати цитрусові. Саме ці фрукти дозволяють майже на чверть знизити шанси на розвиток слабоумства.

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Це підтвердило дослідження за участю близько 13 тисяч осіб середнього та літнього віку, за якими стежили кілька років. Виявилось, що ті, хто кожного дня споживав цитрусові, мали на 23% нижчі ризики страждати від деменції, аніж ті, хто рідко їв апельсини, лимони і т. д.

Цитрусові дозволяють знизити ризики розвитку деменції

"Деякі біологічні дослідження показали, що цитрусові можуть мати профілактичний вплив на когнітивні порушення. Але поки жодне не вивчало зв'язок між вживанням цих фруктів та показниками деменції. наші дані ж показують, що регулярне вживання пов'язану із низькими ризиком розвитку цього захворювання", – наголошують дослідники.

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