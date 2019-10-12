Ніяких пельменів: лікарі пояснили, кому не варто їсти цей смаколик

Пельмені – смачна і ситна страва. Їх можна приготувати дуже швидко, однак далеко не всім буде корисно їх їсти.

Поєднання тіста і жирного фаршу викличе дискомфорт у людей з порушенням травної системи: нерідко виникає здуття живота і відчуття тяжкості. У тісті є глютен, тому страва заборонена хворим на целіакію.

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Шкода покупних пельменів:

У більшості випадків, купуючи пельмені в магазині, ви не можете напевно знати, що саме входить до складу сировини. Звідси виникають певні проблеми зі здоров'ям. Важливо розуміти, що покупні пельмені практично не мають натуральних компонентів.

Шкода покупних пельменів

Щоб не зіткнутися з серйозними захворюваннями і проблемами, фахівці настійно рекомендується готувати страву самостійно тільки з якісної сировини. Магазинні напівфабрикати напхані різноманітними синтетичними добавками і консервантами. Натурального м'яса в таких пельменях немає.

Покупні пельмені можуть довго пролежати в морозильній камері. Ви не можете знати, скільки разів продукт піддавався заморожуванню. Від цього компоненти псуються. Не чекайте будь-якої користі від такої сировини.

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