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Ніяких пельменів: лікарі пояснили, кому не варто їсти цей смаколик

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Пельмені - фото 1
Пельмені / howtogetrid

Пельмені – смачна і ситна страва. Їх можна приготувати дуже швидко, однак далеко не всім буде корисно їх їсти.

Поєднання тіста і жирного фаршу викличе дискомфорт у людей з порушенням травної системи: нерідко виникає здуття живота і відчуття тяжкості. У тісті є глютен, тому страва заборонена хворим на целіакію.

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Шкода покупних пельменів:

У більшості випадків, купуючи пельмені в магазині, ви не можете напевно знати, що саме входить до складу сировини. Звідси виникають певні проблеми зі здоров'ям. Важливо розуміти, що покупні пельмені практично не мають натуральних компонентів.

Шкода покупних пельменів - фото 361028
Шкода покупних пельменів

Щоб не зіткнутися з серйозними захворюваннями і проблемами, фахівці настійно рекомендується готувати страву самостійно тільки з якісної сировини. Магазинні напівфабрикати напхані різноманітними синтетичними добавками і консервантами. Натурального м'яса в таких пельменях немає.

Покупні пельмені можуть довго пролежати в морозильній камері. Ви не можете знати, скільки разів продукт піддавався заморожуванню. Від цього компоненти псуються. Не чекайте будь-якої користі від такої сировини.

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Джерело: howtogetrid
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