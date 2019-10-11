Цей диво-напій захистить від грипу

Правильно приготовані відвари лікарських трав і ягід допоможуть зміцнити імунітет і захистять від вірусів і простуд. Про це запевняють лікарі.

Сучасні противірусні препарати і імуностимулятори доволі дієві і здатні істотно знизити ризик захворіти на грип чи ГРВІ. Але, як і у всіх ліків, у них є побічні ефекти і протипоказання, тому приймати їх безконтрольно фахівці не рекомендують.

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«Призначати собі пігулки і таблетки самостійно, без консультації з профільним фахівцем, небезпечно. Коштують такі медикаменти доволі дорого, хоча їх користь сильно перебільшена. Тому замість штучних препаратів для зміцнення імунітету і в якості профілактики сезонних хвороб рекомендуємо готувати вітамінні відвари", – зазначили лікарі.

Зміцнити імунітет в осінній період, за словами медиків, допоможе напій з ароматних трав. Візьміть столову ложку м'яти, стільки ж квітів липи, 2 столових ложки меліси і залийте окропом. Вживайте цей напій по пів склянки 2-3 рази на день в теплому вигляді – він прекрасно позначиться на захисних силах організму.

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