Які фрукти можна і треба їсти під час дієти

Фрукти – незамінний продукт у дієтах здорового харчування. Стиглі яблука, ароматні персики та солодкі апельсини багаті на вітаміни, клітковину та інші поживні речовини.

Фрукти містять мало калорій і багато клітковини: це допомагає скинути вагу. Крім того, їхнє вживання знижує ризик розвитку діабету, раку, кардіологічних хвороб, знижує кров'яний тиск, пише medifast.

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Не змішуйте фрукти з іншими продуктами, щоб не порушити процеси травлення. Їжте фрукти не від нудьги, а коли насправді відчуваєте голод. При цьому фрукти за пів години до їжі засвоюються краще, ніж подані на десерт. Не їжте багато фруктів перед сном, деякі з них викликають неприємні відчуття у шлунку та кишківнику і тому можуть не дати вам повноцінно відпочити.

Фруктова дієта, за деякими оцінками, допомагає скинути до 5 кг за 7 днів. Якщо здоров'я хороше, то тривалість можна трохи збільшити. Особливо в холодну пору року, треба намагатися урізноманітнити свій раціон різними фруктами, щоб було смачно та корисно. Тому зараз акцент на цитрусові, банани, яблука та можна купувати заморожені ягоди для варіантів різноманітності.

Які фрукти можна і треба їсти під час дієти

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