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Чому взимку постійно хочеться їсти

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Їжа - фото 1
Їжа / pinterest

Худнемо до літа, набираємо вагу на зиму: вам це знайомо? Ми знайшли декілька причин, чому взимку постійно хочеться їсти і не можна просто так взяти і відійти від холодильника.

Взимку і справді більше хочеться їсти, готувати, пити чай із печивом та варенням, дивитися серіал із бутербродами, навіть якщо ви не голодні. Розбираємось, чому так відбувається і чим зимовий режим роботи організму відрізняється від літнього. Про це пише inmyroom.

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Не нудьгувати та отримувати вітамін D дуже складно: сонце не балує нас своєю присутністю, а разом з ним нам не вистачає і серотоніну. Додайте сюди ненормований робочий графік, корки, застуди... Організм продукує гормони стресу адреналін та кортизол, і мозок сприймає їх як сигнал для термінового енергетичного підживлення.

У такому стані швидкість обміну речовин узимку сповільнюється, організм входить у режим економії енергії, намагаючись якнайбільше відкласти про запас. Отже, постійне відчуття голоду абсолютно природне фізіологічне явище. Намагайтеся їсти не менше п'яти разів на день і багато рухатися.

Якщо ви працюєте в офісі і вам постійно хочеться перекусити чимось, подбайте про це заздалегідь. Чипси замініть на сушені морквяні або яблучні слайси, хліб на снеки зі злаків, десерт на фрукти. І не забувайте пити більше води!

Чому взимку постійно хочеться їсти- фото 491632
Чому взимку постійно хочеться їсти

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