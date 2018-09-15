Яке місце зайняла Україна у глобальному рейтингу якості життя

Україна зайняла 88-е місце в глобальному рейтингу якості життя за 2017 рік, складеному аналітиками Програми розвитку ООН.

Місце країни в рейтингу визначили за такими показниками: тривалість життя, рівень освіти і доходів. Україна була оцінена в 0,751 бал (максимум – 1) і посіла 88-е місце з 189 країн.

І ще: Рівень щастя у світі різко впав

На першому місці опинилася Норвегія з показником 0,953. На другому – Швейцарія з індексом 0,944, на третьому – Австралія з результатом 0,939. На четвертому і п'ятому місцях опинилися Ірландія і Німеччина з індексами 0,939 і 0,938 відповідно.

Норвегія (перше місце у рейтингу)

Також до першої десятки увійшли Ісландія, Гонконг, Швеція, Сінгапур і Нідерланди.

Найкращий показник серед пострадянських країн продемонструвала Естонія – 30-е місце з індексом 0,871. Польща зайняла 33-е місце, Словаччина – 38-е, Угорщина – 45-е.

На останньому, 189-му місці в рейтингу опинився Нігер.

Республіка Нігер (останнє місце у рейтингу)

Читайте також: Фотограф показав реальне життя на вулицях Парижа: вражаючі фото