Фотограф показав реальне життя на вулицях Парижа: вражаючі фото

Талановитий фотограф вирішив показати столицю Франції без прикрас. Це не тільки Ейфелева вежа та чарівні магазинчики.

Знайомтесь, Девід Тесінскі (David Tesinsky) – незалежний фотограф з Праги, який обожнює знімати життя міст та субкультур у них, розкриваючи соціальні теми. Нещодавно в його об'єктив потрапила і столиця Франції – Париж.

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"Я зробив цю серію про "іншу" перспективу цього міста, коли відводиш погляд від Ейфелевої вежі до землі, щоб побачити, що це місто – це не просто фальшивий роман", – зізнається він.

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

Париж без прикрас / David Tesinsky

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