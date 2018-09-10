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Фотограф показав реальне життя на вулицях Парижа: вражаючі фото

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Париж без прикрас / David Tesinsky

Талановитий фотограф вирішив показати столицю Франції без прикрас. Це не тільки Ейфелева вежа та чарівні магазинчики.

Знайомтесь, Девід Тесінскі (David Tesinsky) – незалежний фотограф з Праги, який обожнює знімати життя міст та субкультур у них, розкриваючи соціальні теми. Нещодавно в його об'єктив потрапила і столиця Франції – Париж.

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"Я зробив цю серію про "іншу" перспективу цього міста, коли відводиш погляд від Ейфелевої вежі до землі, щоб побачити, що це місто – це не просто фальшивий роман", – зізнається він.

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Париж без прикрас / David Tesinsky
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Париж без прикрас / David Tesinsky
Париж без прикрас - фото 275192
Париж без прикрас / David Tesinsky
Париж без прикрас - фото 275191
Париж без прикрас / David Tesinsky
Париж без прикрас - фото 275190
Париж без прикрас / David Tesinsky
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Париж без прикрас / David Tesinsky
Париж без прикрас - фото 275188
Париж без прикрас / David Tesinsky
Париж без прикрас - фото 275187
Париж без прикрас / David Tesinsky
Париж без прикрас - фото 275186
Париж без прикрас / David Tesinsky
Париж без прикрас - фото 275185
Париж без прикрас / David Tesinsky
Париж без прикрас - фото 275184
Париж без прикрас / David Tesinsky
Париж без прикрас - фото 275183
Париж без прикрас / David Tesinsky

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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