Рівень щастя у світі різко впав

Соціологи американського інституту громадської думки Геллапа запитали дорослих людей у 147 країнах про те, чи відчували вони позитивні емоції минулого дня. Всього дослідники провели понад 145 тисяч інтерв'ю.

Найбільш нещасливою країною у світі дослідники виявили Центральноафриканська Республіка (ЦАР), де бойові дії між різними угрупованнями змусили десятки тисяч людей покинути свої будинки. Більшість населення в опитуванні вказало, що зазнавало напередодні "багато фізичного болю".

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На другому місці за рівнем нещастя йде Ірак з показником 59%. Крім того, в списку є Південний Судан (нещасливі 55% населення), Єгипет (47%) і Іран (45%).

Лідерами з позитивними емоціями стали латиноамериканські країни. Так, перші три місця у рейтингу найщасливіших країн посіли Парагвай (задоволені 85% населення), Колумбія і Сальвадор (по 82%).

Люди почали більше скаржитися на життя / The Inspired Talks

У цілому, за даними соціологів, рівень щастя у світі у 2017 році перебував на найнижчому рівні за останнє десятиліття. І число людей, які говорять, що відчувають стрес і занепокоєння, зростає.

Gallup веде дослідження рівня щастя у світі з 2006 року, і в порівнянні з результатами попередніх років показник 2017 року – найгірший.

"У цілому світ перебуває в стресі, стурбований, сумний сьогодні більше, ніж ми коли-небудь бачили", – вважає керуючий редактор інституту Мохаммед Юніс.

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