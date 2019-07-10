Якби серіал Дуже дивні справи був аніме: епічне відео

У мережі набирає популярності відео за серіалом Дуже дивні справи або Дивні Дива (Stranger Things), створене у стилі аніме. Це варто побачити на власні очі!

Серіал Дуже дивні справи або Дивні Дива (Stranger Things) встиг підкорити серця фанатів не лише фантастичною та моторошною складовою, а й атмосферою 80-х. Відзначимо, що 4 липня у світ вийшов вже третій сезон картини, яка мало кого може залишити байдужим.

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Тому не дивно, що американська анімаційна студія Humouring the Fates вирішила зробити серіал ще крутішим і розширити його аудиторію. Тому креативна команда створила відео про серіал, стилізоване під японські аніме з 1980-х. Якщо ви боїтесь спойлерів до нового сезону, то можете спокійно переглядати ролик, адже в ньому можна побачити лише вже знайомі сцени.

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