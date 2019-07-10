Гра престолів: Джордж Мартін розкрив деталі приквелу серіалу

Письменник Джордж Мартін, за романами якого зняли один із найпопулярніших серіалів у світі, розповів про приквел серіалу за Грою престолів. Детальніше читайте далі.

Джордж Мартін вирішив нарешті розкрити детальніше, про що ж фанатам розповість приквел Гри престолів. Поки відомо лише те, що його події розгортатимуться задовго до боротьби за трон.

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Він відзначив, що історія покаже ситуацію за 5 тисяч років до Гри престолів, коли Вестерос мав аж тисячу королівств, тому протистояння були значно жорстокішими та глобальнішими. Однак на появу драконів можна не сподіватися, як і на сімейство Ланністерів.

"Старки обов'язково будуть. Очевидно, що білі блукачі також у справі. Будуть ще страшні вовки та мамонти. Ланністерів ще не було. На Скелі Кастерлі (родовому гніздечку Ланністерів, – ред) мешкатиме інша родина, у честь якої і названо замок. Ймовірно, Ланн Розумний обманув Кастерлі та захопив їхній замок, зробивши там оселю Ланністерів", – поділився Джордж Мартін.

Старий Вестерос

Інші деталі сюжету все ще у таємниці, як і конкретна назва проєкт. Щоправда, сам письменник зізнається, що думав назвати його "Довга ніч", однак цей варіант втілився у назві однієї з серій фінального сезону Гри престолів. А от "Найдовша ніч" припала до душі Мартіну, однак все ще залишається під питанням.

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